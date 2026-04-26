BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
26.04.2026
Aggiornato il 24.04.2026 alle 12:34

Intelligenza artificiale per i docenti: come creare unità di apprendimento efficaci? Quali strumenti usare?

Redazione
Indice
Che cos’è un’uda?
Cos’è l’intelligenza artificiale generativa?
Come usare l’intelligenza artificiale generativa per costruire Uda?
Il corso

Progettare Unità di Apprendimento efficaci oggi significa tenere insieme interdisciplinarità, competenze e coinvolgimento attivo degli studenti. Ma come rendere sostenibile questo lavoro, senza semplificare eccessivamente o perdere qualità nella progettazione?

VAI AL CORSO

Che cos’è un’uda?

Come spiega Fiera Didacta Italia, l’UDA (Unità Didattica di Apprendimento) costituisce la base dell’apprendimento scolastico, ed è il cardine del nuovo approccio metodologico all’insegnamento. Con UDA si intende un complesso di attività, molto spesso transdisciplinari, unite da una tematica comune e affrontate (grazie ad una varietà di strumenti) in un lasso temporale più o meno dilatato.

Per unità didattica di apprendimento quindi si intende un percorso formativo interdisciplinare guidato dal docente attraverso diverse metodologie didattiche che punta a rendere protagonisti lo studente e lo sviluppo delle sue competenze. L’approccio dell’unità didattica di apprendimento è appunto pianificato con l’obiettivo di ampliare le conoscenze e le abilità dei ragazzi stimolandone la cooperazione, la capacità di “problem solving” e l’autonomia di lavoro nell’elaborazione e presentazione di un progetto, inserito in una macro-tematica stabilita a monte. 

Cos’è l’intelligenza artificiale generativa?

Come scrive Google, per AI generativa o intelligenza artificiale generativa si intende l’utilizzo dell’AI per la creazione di nuovi contenuti, come testo, immagini, musica, audio e video.

L’AI generativa sfrutta modelli di base (modelli AI di grandi dimensioni) in grado di eseguire più operazioni contemporaneamente e di eseguire operazioni pronte all’uso, tra cui riepilogo, domande e risposte, classificazione e altro ancora. Inoltre, con un addestramento minimo richiesto, i modelli di base possono essere adattati per casi d’uso mirati con pochissimi dati di esempio. 

Come usare l’intelligenza artificiale generativa per costruire Uda?

L’intelligenza artificiale generativa è una sorta di assistente che può offrire notevoli opportunità anche nella didattica e per l’apprendimento degli allievi. Come utilizzare l’IA generativa per la progettazione e realizzazione di Unità di apprendimento e di attività di apprendimento situato, funzionali allo sviluppo delle competenze chiave di alunni e studenti?

Come favorire in questi ultimi la capacità di utilizzare tali strumenti per affrontare in modo più personalizzato ed efficace le loro sfide di apprendimento?

Il corso

Su questi argomenti il corso Progettare Uda col supporto dell’IA generativa, in programma dal 18 maggio, a cura di Giovanni Morello.

Durante il corso, si proporranno:
a) strategie di utilizzo tecnico dei vari dispositivi di IA oggi disponibili anche gratuitamente;
b) esempi di UdA intorno a un panel diversificato di macrotematiche e discipline;
c) esempi di prove autentiche collegate alle UdA;
d) esempi di attività di Service Learning, spendibili nei vari ordini di scuola.

VAI AL CORSO

DidatticaIntelligenza artificiale

Come insegnare gestendo stress e allenando l’empatia? Il potere gentile dell’insegnante, ecco come coltivarlo

Cosa deve saper fare un insegnante? Quali diritti e doveri? Il corso su norme, regole e incombenze

Test autismo, quello “online” non basta: i docenti vanno formati per conoscere i sintomi

Mindfulness a scuola: “il talento più grande di un insegnante è essere felice”. Come riuscirci?

Cosa sono i gruppi classe? Ecco come il metodo sociometrico può aiutare i docenti a comprenderlo

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Come insegnare gestendo stress e allenando l’empatia? Il potere gentile dell’insegnante, ecco come coltivarlo

Redazione

Concorso dirigenti, Mancuso (FederAta): “I dirigenti e i DSGA che vincono il concorso non sono pronti professionalmente”

Sara Adorno

Intelligenza artificiale per i docenti: come creare unità di apprendimento efficaci? Quali strumenti usare?

Redazione

Cosa deve saper fare un insegnante? Quali diritti e doveri? Il corso su norme, regole e incombenze

Redazione
vai alla ricerca avanzata