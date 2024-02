Intelligenza artificiale scuola, in quali ambiti potrebbe migliorare e facilitare il lavoro dei docenti?

Intelligenza artificiale scuola, in quali ambiti potrebbe migliorare e facilitare il lavoro...

L'intelligenza artificiale può migliorare e facilitare il lavoro degli insegnanti? Sicuramente sì: bisogna però essere formati per usare i nuovi strumenti. Cosa bisogna sapere? Quali sono le esigenze dei docenti e come spostare il carico di lavoro dagli insegnanti alle tecnologie?

Si parla sempre più di Intelligenza artificiale. A ribadire l’importanza delle competenze nello sviluppo delle nuove economie è stato anche il Segretario Generale dell’OCSE Mathias Cormann (fonte Agenda Digitale): il mondo del lavoro “richiede nuove abilità per navigare con successo nell’era digitale e ambientale che stiamo vivendo”.

Per questi motivi è estremamente importante che l’istruzione e quindi il mondo scolastico sia allineato a queste nuove esigenze e che sia in grado di fornire gli strumenti utili agli studenti per interpretare correttamente questo nuovo contesto sociale oltre che tecnologico.

Inoltre, non bisogna sottovalutare le ricadute dell’uso sempre più comune dell’intelligenza artificiale nella didattica. Ci sarà un vero e proprio ripensamento del modo di insegnare?

I punti tematici

L’evoluzione della didattica: Introduzione ai percorsi personalizzati con l’IA generativa

Una panoramica sulle potenzialità dell’IA generativa nella personalizzazione dei percorsi didattici.

Implicazioni etiche e best practices nella progettazione di percorsi didattici con AI

Esplorazione delle questioni etiche e delle migliori pratiche nella creazione di percorsi didattici personalizzati con l’IA.

analisi di curriculum sulla AI, Quadro delle competenze nei curriculum AI, Riferimenti AI in DigComp 2.2

Casi studio e implementazione pratica di percorsi didattici con l’IA generativa

Approfondimento sui casi di successo e suggerimenti per la realizzazione di percorsi didattici basati sull’IA nel contesto scolastico.

Approfondimento dei testi normativi dell’UE per l’introduzione responsabile della tecnologia a scuola.

Intelligenza artificiale e educazione civica, la diretta della Tecnica della Scuola

Il corso

Su questi argomenti il corso Progettare percorsi didattici con l’intelligenza artificiale generativa, a cura di Ivano Stella e Aluisi Tosolini, in programma dal 12 febbraio.

