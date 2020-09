Intercultura, al via le domande: c’è tempo fino al 10 novembre

Gli studenti delle scuole superiori interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero con Intercultura nell’anno scolastico 2021-22 potranno farlo, presentando domanda entro il 10 novembre 2020.

Anche per quest’anno il bando di concorso prevede che gli studenti che necessitano di un sostegno economico possano usufruire di una delle centinaia di borse di studio totali o parziali messe a disposizione da Intercultura. Novità di quest’anno: il nuovo programma annuale in Grecia e i nuovi programmi scolastici nel Regno Unito.

SCARICA IL BANDO

Chi può partecipare

I programmi scolastici all’estero sono rivolti prioritariamente a studenti delle scuole superiori sul territorio italiano nati tra il 1° luglio 2003 e il 31 agosto 2006.

Come partecipare

I programmi Intercultura sono a concorso. Per parteciparvi, tutti i candidati devono sostenere un percorso di selezione che inizia poco dopo la scadenza delle iscrizioni in una sede definita dal Centro locale di Intercultura della propria zona.

Intercultura valuta anche i risultati scolastici dell’anno in corso e degli ultimi due anni (la maggior parte delle scuole all’estero non accetta la candidatura di studenti che negli ultimi due anni scolastici abbiano riportato bocciature e/o debiti significativi).

Studenti vincitori della passata edizione

Intercultura fa sapere di stare lavorando per riprogrammare le partenze degli studenti vincitori del concorso per i programmi dell’anno scolastico 2020-21. Le date nella maggior parte dei casi sono slittate di alcuni mesi, ma per alcuni Paesi dove la situazione epidemiologica è migliore le prime partenze sono previste già nel mese di agosto 2020.

Il 3 settembre il primo di un ciclo di Webseminar

Come funziona il concorso di Intercultura? Com’è la scuola all’estero? E le famiglie ospitanti? Quali i Paesi da scegliere? Come richiedere una borsa di studio e come spiegare ai propri insegnanti la volontà di trascorrere un periodo di studio da un’altra parte del mondo?

A queste e ad altre domande risponderà Intercultura che, fino alla chiusura delle iscrizioni, organizza un ciclo di webseminar online per rispondere a tutte le tue domande: a ogni appuntamento, sarà possibile ascoltare la viva voce dei volontari di Intercultura e dei ragazzi da poco rientrati in Italia che hanno vissuto l’esperienza con Intercultura in diversi Paesi del mondo. Il primo webseminar si intitola “Si riparte con Intercultura: istruzioni per l’uso” e si svolgerà giovedì 3 settembre 2020, ore 18:30-19:30.

Registrati al webseminar