Intercultura, ancora 134 borse di studio sponsorizzate: scadenza 20 gennaio 2020

Ogni anno Intercultura mette a disposizione centinaia di borse di studio “sponsorizzate”, grazia alla collaborazione con aziende, enti, fondazioni o banche italiane.

Tali borse sono generalmente riservate a studenti meritevoli, residenti in un determinato territorio oppure figli di dipendenti di aziende che propongono l’iniziativa nell’ambito della loro offerta di welfare aziendale.

In particolare, il 20 gennaio chiudono le iscrizioni per vincere una delle ultime 134 borse di studio che consentono di partecipare ai programmi di Intercultura gratuitamente o con una copertura significativa delle spese: 18 borse per poter trascorrere da un anno a tre mesi di scuola all’estero e 116 per alcune settimane estive.

Tutti gli studenti che risulteranno vincitori saranno coinvolti anche nel percorso di formazione che Intercultura predispone per preparare i ragazzi a convivere con valori e popoli diversi ed aiutarli ad aprirsi al mondo e a sviluppare maggiore predisposizione all’internazionalità e all’interculturalità.

Per verificare i requisiti di età, di pertinenza territoriale ed eventualmente di reddito basta scaricare i bandi di concorso dal sito https://www.intercultura.it/borse-di-studio-offerte-da-sponsor e iscriversi alle selezioni.