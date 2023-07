Intercultura, il 27 luglio incontro informativo on-line sui prossimi programmi di studio all’estero

In occasione dell’uscita delle informazioni sul nuovo concorso, intercultura propone un incontro informativo online dal titolo “All’estero con Intercultura: istruzioni per l’uso”.

L’incontro si terrà giovedì 27 luglio 2023 dalle 18.00 alle 19.00.

Per partecipare, è necessario registrarsi a questo link

Le iscrizioni per i programmi all’estero per l’anno scolastico 2024-25 apriranno il 1° settembre 2023, per gli studenti nati prioritariamente tra il 1 luglio 2006 e il 31 agosto 2009.

Ai programmi di Intercultura si partecipa attraverso un concorso che prevede un percorso di selezione dei candidati per l’assegnazione dei posti e delle borse di studio disponibili.

Le iscrizioni sono normalmente aperte fino al 10 novembre.