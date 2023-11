Intercultura, ultimi giorni per le iscrizioni per i programmi all’estero: c’è tempo fino al 10 novembre

Potranno essere effettuate online fino al 10 novembre 2023 le iscrizioni al programma Intercultura, il concorso per gli studenti delle scuole superiori interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero nel 2024-25, frequentare una scuola locale e vivere insieme a una famiglia selezionata.

Sul sito www.intercultura.it è possibile consultare le informazioni sui programmi, che sono rivolti a studenti nati prioritariamente tra il 1 luglio 2006 e il 31 agosto 2009.

Tra le novità di quest’anno si segnala l’apertura dei programmi in due Paesi dell’Est Europa: in Bulgaria (trimestre scolastico) e Lituania (semestre scolastico), e nuove durate in destinazioni già presenti, come il trimestre in Corea del Sud, il semestre in Perù e in Svizzera, il trimestre in Nuova Zelanda.

Come gli anni passati, il concorso Intercultura prevede che gli studenti che necessitano di un sostegno economico possano usufruire di una delle centinaia di borse di studio totali o parziali messe a disposizione dall’Associazione attraverso il proprio fondo dedicato a questo scopo.

In aggiunta, sono disponibili altre centinaia di borse di studio grazie alle donazioni di numerosi enti, aziende e fondazioni.

Ricordiamo anche che le borse di studio Intercultura sono compatibili con il Programma Itaca di Inps.

Il programma ITACA e Intercultura

Si può partecipare ai programmi di Intercultura concorrendo per le borse di studio ITACA; per farlo è necessario effettuare entrambe le iscrizioni: