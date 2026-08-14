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14.08.2026

Interpelli scuola, come funzionano?

Redazione
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Indice
Le tipologie di supplenza
Contenuto degli interpelli
Termini di preavviso diversi per supplenze inferiori o superiori a 30 giorni

Cosa sono gli interpelli? Come riuscire a insegnare scegliendo una via “atipica”? Esistono ancora le Mad? Facciamo chiarezza.

La nota 157048 del 9 luglio 2025 richiama le procedure contenute nella Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.

L’ordinanza ha previsto che in caso di esaurimento delle GPS e delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, il dirigente scolastico può pubblicare sul sito dell’istituzione scolastica specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi deve essere inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente – con modalità stabilite a livello locale – che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.

Si tratta dei cosiddetti interpelli.

Le tipologie di supplenza

Gli incarichi per l’anno scolastico 2026/2027 si dividono in tre categorie principali:

  • Supplenze annuali: per la copertura di posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre 2026, con scadenza al 31 agosto 2027.
  • Supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche: per posti non vacanti ma di fatto disponibili entro il 31 dicembre, con scadenza al 30 giugno 2027.
  • Supplenze temporanee (brevi): per ogni altra necessità, con termine all’ultimo giorno di effettiva esigenza.

Quando le graduatorie di istituto (comprese quelle delle scuole viciniori) sono esaurite, i dirigenti scolastici pubblicano specifici avvisi di interpello. Questi avvisi, pubblicati sui siti delle scuole e degli uffici territoriali, mirano a reclutare docenti abilitati o specializzati (o, in subordine, con il titolo di studio richiesto).

Tuttavia, non possono partecipare agli interpelli coloro che hanno già un contratto a tempo determinato, coloro che sono già stati individuati come destinatari di supplenza o i docenti già assunti tramite procedure straordinarie finalizzate al ruolo.

Contenuto degli interpelli

Gli avvisi pubblicati dall’istituzione scolastica dovranno riportare per ogni classe di concorso/tipologia di posto i seguenti elementi essenziali:

  1. Indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio;
  2. Indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;
  3. Modalità e termini di presentazione istanze;
  4. presentazione della candidatura con il modello predisposto dall’istituzione scolastica;
  5. Modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione;
  6. Richiamo alle sanzioni di cui all’art. 14 dell’Ordinanza ministeriale
  7. Informativa sul trattamento dei dati personali.

Termini di preavviso diversi per supplenze inferiori o superiori a 30 giorni

Riprendiamo in proposito una grafica pubblicata dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del MIM, in cui si spiega cosa sono gli interpelli del personale docente, dove consultare gli avvisi e quale deve essere il preavviso a seconda della tipologia di supplenza:

Interpellosupplenze

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