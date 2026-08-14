Ranucci e il post su Falcone, la sorella del giudice: “Dice e non dice. Io sono un’insegnante e quando parli ai ragazzi loro ti devono capire”

In questi giorni si sta parlando moltissimo del caso relativo all’attentato dell’ottobre 2025 al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Qualche giorno fa è stato arrestato quello che è considerato il mandante, Valter Lavitola, amico del giornalista.

“Ho pianificato l’attentato a Sigfrido ma l’ho fatto per lui, era a rischio e l’ho messo al riparo. Dopo quel blitz gli hanno aumentato la scorta da 2 a 8 agenti”, questo ha detto, come riporta Il Corriere della Sera.

Il post chiacchierato

Ranucci, dal canto suo, in questi giorni in cui la sua figura è chiacchieratissima, ha pubblicato un post sui social che gli è costato molte critiche, in cui si è, tra le righe, paragonato ad Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Ecco cosa ha scritto: “La storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza: li uccide per eccesso di chiarezza. Muoiono tutti nello stesso identico modo — non tanto per la pallottola o per il tritolo, quanto per aver visto, un attimo prima degli altri, il disegno intero di cui erano parte, e per aver tentato, con l’ingenuità di chi crede ancora nella verità come in un bene comune, di raccontarlo a voce alta”.

La replica di Falcone

Immediata la risposta di Maria Falcone, sorella del giudice ucciso nel 1992 dalla mafia, riportata da La Sicilia, fornita a Il Corriere della Sera: “Sì, l’ho letto e sinceramente preferirei lasciar perdere”.

“Non mi va di mettermi a interpretare, a fare l’esegesi del pensiero di Sigfrido Ranucci, ma io quel post non lo condivido”, ha aggiunto Falcone, rilevando come nel testo il giornalista adotti un registro “un po’ sopra le righe, che dice e che non dice. È troppo lontano dal mio modo di pensare, io vengo dal mondo della scuola, sono un’insegnante e quando parli ai ragazzi loro ti devono capire”.