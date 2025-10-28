ioleggoperché compie dieci anni: milioni di libri per le scuole italiane

#ioleggoperché, il progetto sociale dell’Associazione Italiana Editori (AIE) per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche, compie dieci anni. È infatti dal 2015 che, in sinergia con scuole, librerie e tutto il mondo del libro, istituzioni, media, ha permesso di aprire o potenziare migliaia di biblioteche scolastiche in tutta Italia, promuovendo la lettura tra bambini e ragazzi. Per celebrare l’anniversario del decennale della sua esistenza dal 7 al 16 novembre si svolgeranno una serie di eventi che prevedono di coinvolgere 29.216 scuole, 350 nidi, oltre 4,2 milioni di studenti e 4.061 librerie in tutta Italia in cui sarà possibile andare a donare un libro.

Il tema della campagna di quest’anno sarà “Leggere è una festa che non finisce mai”.

I festeggiamenti cominceranno il 7 novembre, a partire dalle 18, con un grande evento diffuso, organizzato con la collaborazione di Associazione Italiana Librai (ALI) e Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL) in tutte le librerie italiane aderenti, dove si svolgeranno letture ad alta voce, pigiama party tra gli scaffali, incontri con autori e autrici.

In dieci città (Milano, Roma, Torino, Vicenza, Firenze, Rimini, Napoli, Lecce, Messina, Cagliari) si terranno vere e proprie feste di compleanno in libreria con gli studenti delle scuole gemellate, per una serata speciale dedicata ai libri, ai giovani lettori e a chi ha contribuito al successo del progetto.

Milioni di libri in 10 anni

Secondo i dati forniti dall’AIE nel corso dei dieci anni sono entrati milioni di libri nelle scuole per migliaia di progetti di lettura. Una scuola su cinque (il 20,6%) ha dichiarato di aver avviato o che avvierà una biblioteca scolastica grazie a #ioleggoperché e più di nove scuole su dieci (il 90,3%) hanno attivato o progettato iniziative per effetto del progetto. Tuttavia, ancora oggi una scuola su sei non dispone di una biblioteca scolastica e per questo la celebrazione del decennale vuole essere anche un momento di riflessione, pensando al futuro, è infatti già nei piani del progetto #ioleggoperchè aprire cinque biblioteche scolastiche in scuole del Sud in cui il progetto non è ancora arrivato.

Biblioteche nelle scuole del Sud

A cinque scuole che vorrebbero avere una biblioteca verrà donato un buono del valore di 1.000 euro per l’acquisto di libri in libreria. In Sicilia, il buono andrà alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado del Convitto Mario Cutelli di Catania; in Campania, all’Istituto Superiore Francesco Morano di Caivano (NA); in Sardegna, alla Scuola Primaria di Nuraminis (SU); in Calabria, alla Scuola Secondaria di I grado S. M. L. Repaci di Belvedere di Spinello (KR); in Molise, al Liceo Scientifico A. Romita di Campobasso.

Leggere può cambiare tutto

Per raccontare l’impatto di #ioleggoperchè nel corso di questi dieci anni è stato realizzato da AIE, con il sostegno di Pirelli, il documentario “Leggere può cambiare tutto. Dieci anni di #ioleggoperché”, che ripercorre la storia e i risultati del progetto, dal punto di vista delle scuole, e che sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 7 al 16 novembre.

Si tratta di un racconto, che alterna materiali d’archivio, riprese originali e testimonianze dirette, per mostrare come migliaia di biblioteche scolastiche siano nate, cresciute e si siano trasformate negli anni grazie al progetto #ioleggoperché.”

Libri da donare

Da venerdì 7 a domenica 16 novembre, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri da donare alle scuole, infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, e per i nidi ci sarà un kit di libri dedicato.

Al termine della raccolta, gli editori doneranno oltre 100.000 libri, che verranno distribuiti nelle scuole che ne avranno fatto richiesta tramite il portale di #ioleggoperchè. Per agevolare le donazioni verranno segnalate sempre sul sito anche le librerie che consentono l’acquisto a distanza.