Ipad obbligatorio in classe, ma non posso permettermelo, che fare?

Salve,

sono in una scuola in cui la DS obbliga alunni e docenti all’acquisto di IPAD APPLE. Io sono contrario, non lo ritengo strumento utile ed a maggior ragione perchè sono docente di informatica e voglio che i miei studenti usino il computer. La spesa per un dispositivo IPAD APPLE supera i 500,00 euro anche se lo si volesse acquistare ricondizionato.

Sono due anni che tengo da parte il mio BONUS 500,00 EURO (PRIMA NON ERO DI RUOLO E NON POTEVO USUFRUIRNE) per acquistare un buon pc.

Devo pagare spese affitto ed extra personali, non posso permettermi l’acquisto in un inutile IPAD.

Come posso far valere i miei diritti senza che la DS mi prendi di mira? Non ho nulla contro la DS ma ritengo non mi possa obbligare e che io non debba renderle conto della mia situazione economica.

Grazie

Lettera firmata