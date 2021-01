Iscrizione scuola, in presenza le prove attitudinali per corsi a indirizzo musicale e Licei musicali

Iscrizione scuola, in presenza le prove attitudinali per corsi a indirizzo musicale...

L’iscrizione alle classi prime delle Scuole secondarie di primo grado con corsi a indirizzo musicale e dei Licei musicali e coreutici è subordinata al superamento di una specifica prova che si svolge, di norma, nei 15 giorni seguenti il termine delle iscrizioni.

Il Ministero in proposito ha comunicato che quest’anno, nel rispetto del DPCM vigente e delle ordinanze regionali relative alla situazione epidemiologica in corso, sarà possibile effettuare le prove in presenza, considerandole di fatto attività indifferibili.

Le scuole interessate sono invitate a predisporre le relative prove avendo cura di svolgerle nei tempi previsti, ovviamente nel massimo rispetto delle procedure e dei presidi di sicurezza.