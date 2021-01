Iscrizione scuola, indicazioni per genitori separati o divorziati

Si avvicina sempre di più la data di scadenza per presentare domanda di iscrizione al prossimo a.s. 2021/22.

Per tutte le scuole di ogni ordine e grado le iscrizioni alle classi prime deve essere effettuata entro le ore 20 del 25 gennaio.

Per le scuole dalla primaria alla secondarie di II grado, le iscrizioni si effettuano telematicamente, attraverso il portale Iscrizioni on-line.

Sul sito predisposto dal Ministero sono indicate tutte le procedure necessarie per l’inoltro della domanda, dalla registrazione alla compilazione e l’invio.

E sono fornute anche indicazioni su alcune casistine particolari, come ad esempio la procedura in caso di genitori separati o divorziati.

Riportiamo in proposito le relative FAQ:

I genitori separati/divorziati possono fare l’iscrizione on line?

Sì. La richiesta di iscrizione, rientrando nella cosiddetta “Responsabilità genitoriale” (Codice Civile, artt. 316, 337-ter e 337-quater, come modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154), deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, indipendentemente dalla situazione di separazione e divorzio e a prescindere dalla tipologia di affidamento. Il modulo on line recepisce tali nuove disposizioni richiedendo, al genitore che compila la domanda, di dichiarare di aver effettuato la scelta con il consenso dell’altro genitore.

In caso di genitori separati chi deve compilare la domanda?

Il decreto legislativo 154/2013 ha modificato alcuni articoli del codice civile riguardanti il diritto di famiglia. In base a tali modifiche, le decisioni di maggiore interesse per i figli, come quelle relative all’istruzione e all’educazione, devono essere sempre condivise dai genitori. Per questo, è stato previsto che il genitore che compila la domanda di iscrizione deve dichiarare di avere effettuato la scelta in accordo con l’altro genitore. Nel modulo di iscrizione on line questa dichiarazione viene effettuata apponendo un flag obbligatorio in una specifica casella. Anche nel modello cartaceo utilizzato per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia è prevista una specifica dichiarazione che deve essere sottoscritta dal genitore che presenta la domanda.