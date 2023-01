Iscrizioni a.s. 2023/24, cosa fare se l’alunno è privo di codice fiscale

Non sono rare le situazioni di bambini o ragazzi privi di codice fiscale e che per questa ragione potrebbero avere difficoltà nell’iscrizione a scuola.

Il MIM, con due specifiche faq, spiega cosa devono fare le famiglie in questi casi.

Sono un genitore straniero privo di codice fiscale, come posso iscrivere mio figlio?

Puoi recarti presso la scuola prescelta per l’iscrizione oppure, in alternativa, presso la scuola che attualmente frequenta tuo figlio: entrambe possono provvedere all’iscrizione on line.

Mio figlio è privo di codice fiscale (appena giunto in Italia), posso iscriverlo a scuola con la procedura on line?

Sì. Nel sistema delle “Iscrizioni on line” è possibile creare un “codice provvisorio” che, in seguito, l’istituzione scolastica sostituirà con il codice fiscale definitivo.

Quando procedere all’iscrizione

Le iscrizioni all’a.s. 2023/24 dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. La modalità telematica riguarda anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.

Invece, le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica.

La funzione per l’abilitazione al sistema www.istruzione.it/iscrizionionline/ da parte delle famiglie è già disponibile. Si accede utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Sono invece escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: