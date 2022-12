Iscrizioni a.s. 2023/24, dal 9 al 30 gennaio le domande per le secondarie di II grado. Si può richiedere anche la carta IoStudio

Iscrizioni a.s. 2023/24, dal 9 al 30 gennaio le domande per le...

Dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 le domande per l’iscrizione alle classi prime delle scuole secondarie di I grado per l’a.s. 2023/24.

Le iscrizioni si effettuano tramite la piattaforma Iscrizioni on-line del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.

Per l’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto.

Consiglio orientativo

Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.

Il “consiglio orientativo”, definito dal Consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto alle famiglie in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

La domanda è indirizzata ad una sola scuola

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto.

Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine.

L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Accettazione della domanda

Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all’iter della domanda saranno inoltre disponibili anche sull’APP IO.

Domanda non accolta

Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata affiancare le famiglie nell’individuazione di un’istituzione scolastica alternativa

in grado di accogliere lo studente, tenendo, ove possibile, in considerazione l’indirizzo prescelto.

Carta “IoStudio”

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modello di iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente.