Iscrizioni alle prime classi, l’ordine di presentazione della domanda non conta

Ricordiamo che le domande di iscrizione degli studenti alle prime classi, della primaria e della secondaria di I e II grado, si potranno presentare dal 9 al 30 gennaio 2023. Quindi l’apertura delle iscrizioni è fissata alle ore 08:00 di lunedì 9 gennaio 2023, mentre la chiusura è stata fissata alle ore 20:00 di lunedì 30 gennaio 2023. È importante fare attenzione che l’orario di chiusura non è la mezzanotte, ovvero le 23:59, come accade per altre istanze e non cade l’ultimo giorno di gennaio, ma bensì il penultimo giorno del primo mese dell’anno 2023.

Principio di ragionevolezza

Nelle FAQ del Ministero dell’Istruzione e del merito è specificato che le domande, in qualsiasi momento pervengano, purché tra il 9 e il 30 gennaio 2023 saranno trattate indipendentemente dall’ordine di arrivo. Infatti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza sono deliberati dai Consigli di istituto e devono rispondere a principi di ragionevolezza. È da escludere tra questi l’ordine di arrivo delle domande di iscrizione. Quindi inoltrare la domanda il giorno 9 gennaio, piuttosto che il 30 gennaio, non determina vantaggi o svantaggi sul trattamento della domanda stessa.

Domanda si complia 24 ore su 24

Il servizio per la compilazione della domanda è disponibile a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, 24 ore su 24, compresi il sabato e la domenica.