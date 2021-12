Iscrizioni online, come sospendere o modificare la domanda

Dal 4 al 28 gennaio prossimi sarà possibile trasmettere le domande di iscrizione all’a.s. 2022/23, attraverso il portale Iscrizioni online. La procedura interessa le iscrizioni alle classi prime, dalla primaria alla secondaria di II grado.

Le sezioni della domanda di iscrizione possono essere compilate in tempi diversi e, quindi, se si vuole fare una pausa, è possibile salvare le informazioni inserite senza inoltrare la domanda.

È però importante fare attenzione: la domanda, una volta inoltrata, non può essere modificata. Se dovesse essere necessario apportare delle modifiche, la famiglia deve contattare la scuola destinataria della domanda che potrà restituirla sempre attraverso il portale “Iscrizioni on line”.

Di seguito due faq del Ministero:

Posso tenere in sospeso una domanda iniziata e non conclusa?

Sì, puoi interrompere la compilazione, salvare e non inoltrare la domanda. Solo cliccando sul pulsante “Inoltra” concludi la procedura e la domanda di iscrizione viene trasmessa alla scuola destinataria dell’iscrizione e resa visibile alla scuola di partenza.

Posso modificare una domanda già inoltrata?

No. Per modificare una domanda già inoltrata occorre che la scuola a cui è stata inviata la restituisca alla famiglia mettendola a disposizione sul portale “Iscrizioni on line”. La restituzione della domanda deve essere richiesta entro i termini di presentazione (28 gennaio 2022). Una volta modificata la domanda devi procedere con un nuovo inoltro.