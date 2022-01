Iscrizioni online, indicazioni su come compilare la domanda e inoltrarla

Da oggi, 4 gennaio, le famiglie possono presentare domanda on-line per le iscrizioni alle classi prime dalla primaria alla secondaria di secondo grado.

L’istanza va presentata entro il 28 gennaio attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/.

Il primo passo è l’abilitazione al servizo. Si può entrare nell’applicazione con un’identità digitale SPID, CIE o eIDAS, e cliccando sul pulsante in alto a destra “Accedi al servizio“.

Al primo accesso, l’applicazione chiede di confermare o integrare i dati di abiiltazione al servizio. Una volta inseriti e confermati i dati, si può procedere con l’iscrizione.

Sul sito del MI è in proposito disponibile l’apposita sezione con indicazioni utili per la compilazione e l’inoltro. In quest’area ci sono anche diverse faq.

Per supportare le famiglie, il MI ha anche predisposto alcuni strumenti utili: un video tutorial e una mini guida.

