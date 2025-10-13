Istruzione adulti, 15 ottobre termine ultimo per iscrizioni ai CPIA: entro il 18 novembre la formalizzazione del Patto Formativo Individuale

Anche per l’anno scolastico 2025/2026 sono confermate, in merito all’istruzione per adulti, le disposizioni generali già previste dalla nota prot. n. 7755 del 3 maggio 2019, opportunamente aggiornate con i riferimenti temporali relativi al nuovo anno scolastico.

Gli adulti che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di primo livello, o ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, devono presentare domanda direttamente alla sede dell’unità amministrativa del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti), anche attraverso le sedi associate. Coloro che invece desiderano accedere ai percorsi di secondo livello, dovranno rivolgersi direttamente alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presso cui tali percorsi sono attivati. Le scuole riceventi provvederanno poi a trasmettere le domande al CPIA competente, secondo quanto previsto dagli accordi di rete.

Scadenze

Il termine ordinario per la presentazione delle domande di iscrizione è scaduto il 30 maggio. Tuttavia, le iscrizioni potranno essere accolte anche fino al 15 ottobre 2025, compatibilmente con l’organico disponibile e in presenza di motivazioni valide. In particolare, sarà possibile accettare anche le domande tardive da parte di soggetti tra i 18 e i 29 anni che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e che risultino beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro, ai sensi del decreto-legge 48/2023.

Entro il 18 novembre 2025, dovrà essere formalizzato il Patto Formativo Individuale, predisposto dalle apposite Commissioni, sulla base del percorso di accoglienza, orientamento e del riconoscimento dei crediti già acquisiti.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate anche da remoto, secondo le modalità stabilite autonomamente dai CPIA e dalle istituzioni scolastiche coinvolte. In tal caso, sarà responsabilità dell’adulto trasmettere la documentazione necessaria al perfezionamento dell’iscrizione prima dell’avvio delle attività di accoglienza e orientamento e comunque entro il 15 novembre 2025. Resta in ogni caso valida la possibilità di presentare la domanda in presenza.

Autorizzazione a nuove aule AGORÀ

Infine, anche per il 2025/2026, viene lasciata agli Uffici Scolastici Regionali la possibilità di autorizzare l’attivazione di un numero di aule “AGORÀ” superiore a quanto previsto dalla nota del 2019, in base alle esigenze locali.

LA NOTA