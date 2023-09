Istruzione adulti, indicazioni per il funzionamento dei CPIA nell’a.s. 2023/24 [NOTA]

Con nota del 21 settembre 2023 il Ministero ha fornito indicazioni in merito all’istruzione degli adulti e apprendimento permanente e al funzionamento dei Centri per l’istruzione degli adulti per l’anno scolastico 2023-2024.

La nota, dopo aver ricordato l’importanza di predisporre quanto prima il perfezionamento e/o l’aggiornamento e/o il rinnovo di una serie di accordi, riepiloga i principali adempimenti e le relative scadenze.

Tra queste, ricordiamo il 16 ottobre, termine ultimo per le iscrizioni. Gli adulti che intendono iscriversi per l’a.s. 2023/2024 ai percorsi di istruzione di primo livello, ovvero ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, presentano domanda di iscrizione direttamente alla sede dell’unità amministrativa dei CPIA, anche per il tramite delle “sedi associate”. Gli adulti, invece, che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello, presentano domanda direttamente alle sedi dell’unità didattica dei CPIA (punti di erogazione di secondo livello), vale a dire alle Istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali sono incardinati i percorsi di secondo livello; le suddette Istituzioni scolastiche provvedono tempestivamente a trasmettere in copia le domande ricevute alla sede centrale del CPIA con il quale hanno stipulato l’accordo di rete.

Altra data da ricordare è il 15 novembre 2023, entro la quale deve essere definito il Patto Formativo Individuale (PFI), il documento base per la formalizzazione del percorso di studio personalizzato e la valutazione dei percorsi.

