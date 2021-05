Istruzione adulti, indicazioni per le iscrizioni all’a.s. 2021/22

Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato di norma al 31 maggio 2021 e comunque non oltre il 15 ottobre 2021.

Lo comunica il Ministero, con la nota prot. n. 12757 del 27 maggio 2021, con la quale si confermano anche per l’anno scolastico 2021/2022 le disposizioni impartite con le note del 2019 e 2020.

A chi inviare la domanda

Gli adulti che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di primo livello, ovvero ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, presentano domanda di iscrizione direttamente alla sede dell’unità amministrativa dei CPIA, anche per il tramite delle “sedi associate”. Gli adulti, invece, che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello, presentano domanda direttamente alle sedi dell’unità didattica dei CPIA (punti di erogazione di secondo livello), vale a dire alle Istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali sono incardinati i percorsi di secondo livello; le suddette Istituzioni scolastiche provvedono tempestivamente a trasmettere in copia le domande ricevute alla sede centrale del CPIA con il quale hanno stipulato l’accordo di rete.

Iscrizione on-line o in presenza

È consentito presentare la domanda di iscrizione anche da remoto, secondo le modalità individuate dai CPIA e dalle Istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa di riferimento. In tal caso, successivamente all’accoglimento della domanda, sarà cura dell’adulto trasmettere la documentazione necessaria al perfezionamento della domanda medesima prima dell’avvio delle attività di accoglienza e orientamento finalizzate alla definizione del Patto Formativo Individuale, e comunque non oltre il 15 novembre 2021.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per l’adulto di presentare la domanda in presenza, fatte salve le eventuali disposizioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19.