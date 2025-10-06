Istruzione, piano da 700 milioni per la scuola siciliana

“La Sicilia fa Scuola” è la nuova iniziativa promossa dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, per presentare il piano triennale da oltre 700 milioni di euro destinato al rilancio del sistema educativo dell’Isola. La manifestazione prenderà il via mercoledì 8 ottobre e toccherà, nel corso del mese, tutte le province siciliane.

Il ciclo di otto incontri territoriali con dirigenti scolastici e rappresentanti della comunità educativa sarà l’occasione per tracciare un bilancio delle iniziative avviate negli ultimi tre anni dal governo regionale e per illustrare i progetti già realizzati, in corso e di prossima attuazione nel nuovo anno scolastico e accademico.

L’obiettivo è costruire una scuola più moderna, inclusiva e vicina ai bisogni del territorio, raccogliendo idee e proposte da chi ogni giorno vive le aule e le sfide dell’educazione.

«In tre anni – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – abbiamo investito 700 milioni di euro per una scuola più sicura e accogliente. Non è solo un piano di interventi, ma una visione: formare cittadini consapevoli e professionisti competenti, protagonisti del futuro della Sicilia».

Sulla stessa linea l’assessore Mimmo Turano, che spiega: «Con questo piano di investimenti abbiamo gettato le basi della scuola del futuro, puntando su edilizia scolastica, tecnologie, laboratori, mense, palestre, educazione alla legalità e contrasto al disagio minorile. In una terra dove tanti giovani emigrano, vogliamo restituire loro motivi per restare, ripartendo dai luoghi della conoscenza».

I primi due incontri si terranno l’8 ottobre: al liceo scientifico Luigi Einaudi di Siracusa alle 9.30 e, nel pomeriggio, all’auditorium dell’Istituto Ferraris di Ragusa alle 15.30.

Parteciperanno l’assessore Turano, i dirigenti territoriali Luisa Giliberto e Daniela Mercante, insieme alle autorità locali.