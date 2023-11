JOB&ORIENTA 2023, dal 22 al 25 novembre ritorna il salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro

Ritorna ancora per la sua 32esima edizione, JOB&Orienta, il salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro che prenderà il via mercoledì 22 e fino a sabato 25 novembre in Fiera a Verona.

Il Salone è promosso da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il patrocinio di Rai Veneto e la mediapartnership di Rai Cultura, Rai Scuola e TGR.

Più di 400 le realtà presenti nella rassegna espositiva: 6 ministeri, 17 Regioni e numerose altre istituzioni locali e nazionali, 140 accademie e università (di cui 30 atenei stranieri), e ancora scuole, enti di formazione professionale, Its-istituti tecnici superiori di tutta Italia, agenzie di servizi per il lavoro, associazioni di categoria e sindacati, imprese; circa 400 i relatori negli oltre 220 appuntamenti culturali in calendario, tra convegni e dibattiti, seminari formativi e workshop tematici, e ancora 400 le animazioni e i laboratori che coinvolgeranno i numerosi visitatori attesi. Tra gli obiettivi della manifestazione quello di proporre spazi accreditati di dibattito e confronto tra gli attori, istituzionali e non, offrire agli studenti e alle loro famiglie strumenti utili e concreti di orientamento alle scelte scolastiche e ai giovani supporto nella ricerca attiva di un lavoro. Anche quest’anno molti degli eventi onsite saranno fruibili pure online attraverso il portale www.joborienta.net. Il salone è a ingresso libero, previa registrazione tramite il sito.

Previsti sul palco di JOB&Orienta 2023 ben cinque ministri: Giuseppe Valditara, dell’Istruzione e del Merito, Anna Maria Bernini, dell’Università e della Ricerca, Marina Elvira Calderone, del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Abodi, per lo Sport e i Giovani, Francesco Lollobrigida, dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare. Tra gli altri grandi ospiti attesi il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il vicepresidente di Confindustria Giovanni Brugnoli, il vicepresidente di Unioncamere Klaus Algieri e il segretario generale di Cisl Luigi Sbarra.

Focus tematico di questa edizione è “Orientamento made in Italy”, a evidenziare la necessità di nuovi modelli di orientamento per rispondere al meglio alle molteplici vocazioni economico-produttive del Paese, esaltandone i tratti distintivi e l’eccellenza, e al contempo per offrire ai giovani opportunità di realizzazione e di lavoro “buono”. Nell’anno che l’Europa ha voluto dedicare alle competenze, JOB&Orienta riflette sulle competenze aggiornate e al passo con i profondi cambiamenti in atto – oggi inevitabilmente lungo le coordinate delle transizioni digitale e sostenibile –, le uniche che sapranno salvaguardare l’unicità del made in Italy e potenziarne lo sviluppo in un mondo globale. Quel made in Italy simbolo riconosciuto di un saper fare che ben coniuga qualità, innovazione e bellezza in ogni settore: dal manifatturiero all’agroalimentare, dalla cultura al turismo.

Protagoniste anche di questa edizione le reti delle scuole, che riuniscono gli istituti per ambito formativo e fanno rete: da loro il racconto di una scuola che sa affrontare le sfide dei cambiamenti in atto, preparando i ragazzi al futuro, sviluppando nuove competenze ma anche capacità di visione, avviando progetti formativi innovativi con le imprese sui territori, sperimentando il nuovo.

La manifestazione sarà altresì l’occasione per fare il punto sulle riforme in atto e quelle prossime nel sistema scolastico, per valorizzare le esperienze di didattica innovativa e i nuovi strumenti di orientamento, per presentare progetti di eccellenza che costruiscono congiunzioni tra la formazione e il lavoro attraverso le voci degli stessi protagonisti (docenti e operatori, studenti, giovani, imprenditori): dai migliori progetti di Pcto (percorsi sulle competenze trasversali e l’orientamento) valorizzati dal Premio “Storie di alternanza” promosso da Unioncamere in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a quelli dei laboratori territoriali per l’occupabilità, fino alle storie di successo degli studenti e dei diplomati del mondo Its.

E ancora si parlerà degli strumenti e delle politiche per favorire l’occupazione dei giovani, ma anche di tutela dei diritti e sicurezza nel lavoro, delle sfide poste dalle transizioni ecologica e digitale come delle opportunità offerte dal Pnrr.

Una panoramica sulle professioni più richieste e un focus sulle competenze green saranno anche quest’anno offerte dalle previsioni del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, delineate alla luce dei fabbisogni espressi dalle imprese per il medio termine e presentate in anteprima a JOB&Orienta per permettere ai giovani di scegliere in modo consapevole il proprio percorso di studio e affacciarsi con gli strumenti giusti al mondo del lavoro.

PROGRAMMA CULTURALE – SELEZIONE GRANDI EVENTI

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

Ore 10.00-10.30, Auditorium Verdi Talk inaugurale della 32esima edizione di JOB&Orienta;

ore 15.00-17.00, Auditorium Verdi Unica- la scuola di tutti, a cura del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

ore 15.00-17.00, Sala Salieri Oscar dell’orientamento RE.N.Is.A, a cura di Re.N.Is.A., Rete Nazionale Istituti Agrari.

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2023

Ore 9.15-11.00, Auditorium Verdi Premiazione di Its Red Sustainable Challenge 2023, a cura di Fondazione Its Red Academy;

Ore 11.15-13.00, Auditorium Verdi L’evoluzione degli Its, dalle Academy al sistema di rete, a cura di Its Academy Veneto;

Ore 11.00-13.00, Sala Rossini La nuova filiera tecnico-professionale che guarda al futuro: parte la sperimentazione. Il nuovo modello 4+2 dall’anno scolastico 2024/2025, a cura del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Ore 14.30-16.30, Sala Salieri Le discipline stem come strumento di cittadinanza, a cura del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Ore 15.00-18.00, Sala Rossini Storie di alternanza e competenze, a cura di Unioncamere in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, le Reti delle scuole, Its Academy e le associazioni Imprenditoriali;

Ore 15-00-18.00, Auditorium Verdi, Limitless-Sblocca il tuo futuro, a cura di Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Verona in collaborazione con Coca-Cola HBCI, Intesa Sanpaolo, Umana, Vecomp, Diamente.

VENERDÌ 24 NOVEMBRE 2023

Ore 10.30-12.30, Sala Salieri Perché giovani e lavoro non si incontrano?, a cura di Anpal Servizi;

Ore 11.00-12.45, Auditorium Verdi Its: “Ragazzi e imprese insieme per il lavoro”, a cura di Rete Fondazioni Its Italia in collaborazione con Umana, Confindustria e Regione Veneto;

Ore 14.30-15.30, Sala Salieri Distretto Italia-Insieme diventiamo futuro, a cura del Consorzio Elis in collaborazione con Anpal Servizi.

SABATO 25 NOVEMBRE 2023