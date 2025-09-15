Home Attualità Charlie Kirk, Salvini: “Manderò una lettera ai presidi delle superiori, mi metto...

Charlie Kirk, Salvini: “Manderò una lettera ai presidi delle superiori, mi metto a disposizione per parlare nelle scuole”

Di
Redazione
-
CONDIVIDI
Il leader leghista Matteo Salvini

In questi giorni non si parla d’altro: è stato ucciso lo scorso 10 settembre negli Stati Uniti Charlie Kirk, attivista di destra, durante una conferenza in un’Università. Il fatto ha smosso le coscienze: l’uomo aveva solo 31 anni e lascia una moglie e due figli piccoli e per molti è considerato un martire in quanto ucciso per le sue idee politiche.

Anche se il killer, a quanto pare, sarebbe un ragazzo di 22 anni che non avrebbe idee di sinistra, anzi. Sarebbe cresciuto, come riporta RaiNews, in un ambiente repubblicano estremista. C’è comunque anche chi, specialmente a sinistra, ha addirittura esultato per la morte del giovane attivista.

Salvini: “Omicidio spartiacque”

Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha condannato la tragedia, definendola uno spartiacque. “Quello che sta accadendo mi ha colpito come mai mi era accaduto. Mai, da trent’anni a oggi. C’è un prima e un dopo”, ha detto a Il Corriere della Sera.

Per questo il leader della Lega crede che bisognerebbe parlare di questo clima teso ai giovani: “Per me il dopo sarà parlare direttamente e in maniera diversa ai giovani. Domani stesso manderò una lettera ai presidi delle superiori e ai rettori: mi metto a disposizione per andare a parlare nelle scuole e nelle università. Partendo certo dal mio lavoro di ministro, dalle vite dei ragazzi, dal codice della strada. Vorrò ascoltarli, soprattutto coloro che non la pensano come me”.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore