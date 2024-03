L’8 marzo nelle scuole della Sicilia, numerose iniziative promuovono la cultura del rispetto delle donne

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, il mondo della scuola si mobilita anche in Sicilia.

Sono tante le iniziative in programma per l’8 marzo, promosse dalle scuole di ogni ordine e grado dell’isola. Tra queste, “Giustizia e umanità – Liberi di scegliere”, incontro organizzato dal liceo classico “Nicola Spedalieri” di Catania, che si terrà nell’Auditorium Cuccia, dalle 9.30 alle 11.00. L’evento rientra nel progetto “Scuola di legalità”, che l’istituto porta avanti da quattro anni, in particolare, con l’impegno del docente di storia e filosofia Guglielmo La Cognata e del docente di diritto Antonio Acquaviva. L’intento è quello di costruire la cassetta degli attrezzi concettuali del cittadino, partendo dal dovere della memoria per provare a formare una nuova coscienza civile.

Un recente monitoraggio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia restituisce una fotografia puntuale dell’impegno che dimostrano le istituzioni scolastiche sul territorio, con la promozione autonoma di attività finalizzate al rispetto delle donne e alla valorizzazione della differenza di genere. Sono 290 le scuole delle nove province siciliane che hanno riposto al monitoraggio.