La biblioteca dell’Innovazione dell’Indire

L’Indire, da qualche settimana, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha aperto per le scuole italiane la Biblioteca dell’Innovazione, un ambiente online pensato per scoprire e proporre esperienze, idee e risorse funzionali al rinnovamento del modello scolastico. Si tratta di un luogo di ispirazione creativa in cui si possono trovare e utilizzare, riadattandole ai propri contesti, le esperienze didattiche più innovative. Il progetto dell’Indire, che ha decenni e decenni di esperienza nel campo della documentazione in ambito educativo, sostengono i responsabili del progetto Biblioteca dell’Innovazione, punta, con il prezioso contributo della comunità scolastica, a promuovere processi di innovazione sostenibile, affinché le pratiche didattiche che possono essere trasferite, riadattate ai singoli contesti educativi e nuovamente riproposte, in pieno spirito di cooperazione e interazione professionale fra pari.

La piattaforma

Andiamo a scoprire come funzione la piattaforma, che offre alle scuole due diverse funzionalità:

Consulta la biblioteca , dove le risorse validate sono ricercabili secondo un sistema di indicizzazione semantico, che è funzionale allo sviluppo di soluzioni di learning analytics, adaptive learning e applicazioni di intelligenza artificiale

, dove le risorse validate sono ricercabili secondo un sistema di indicizzazione semantico, che è funzionale allo sviluppo di soluzioni di learning analytics, adaptive learning e applicazioni di Proponi la tua esperienza, nella quale le scuole possono candidare le proprie pratiche didattiche e organizzative, in un’ottica di condivisione tra pari.

Nella piattaforma vi sono tre le tipologie di contenuto, realizzate da scuole ed enti di ricerca:

esperienze di innovazione, ovvero video che raccontano le buone pratiche didattiche e organizzative orientate alla trasformazione del modello scolastico

video che raccontano le buone pratiche didattiche e organizzative orientate alla trasformazione del modello scolastico risorse didattiche, cioè documenti, tutorial e materiali a corredo delle esperienze innovative

cioè documenti, tutorial e materiali a corredo delle esperienze innovative videolezioni di esperti e docenti a sostegno del dibattito sui principali temi educativi e di carattere disciplinare.

Per navigare tra le varie risorse, la Biblioteca è stata organizzata in canali tematici, che possono essere implementare nel tempo anche in base alle proposte e alle esigenze che arriveranno dalle scuole.

Nell’ambiente online, inoltre, si trovano strumenti, tutorial e linee guida che spiegano agli utenti come documentare attraverso i video, indipendentemente dal grado di competenza e preparazione alla produzione audiovisiva.