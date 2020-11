La DAD non ferma la creatività: ragazzi vestiti da fantasmi accolgono la prof in videolezione

La DAD non ferma la creatività: ragazzi vestiti da fantasmi accolgono la...

Ancora una volta i ragazzi dimostrano incredibili capacità di reazione e simpatica creatività, anche in un momento difficile come quello che stiamo attraversando.

E così, nel Liceo Scientifico Oriani di Ravenna, i ragazzi della 4C hanno accolto la loro prof di inglese in un modo del tutto inaspettato: per festeggiare Halloween, si sono vestiti tutti da fantasmi e sono apparsi così davanti allo schermo della loro docente incredula e divertita, che ha così commentato su Facebook: “La mattina era iniziata male ed era anche continuata così… poi arrivano loro e cambiano tutto! Che bella sorpresa, grazie 4C”.

In un periodo così difficile per i ragazzi italiani, costretti, ancora una volta, a rinunciare alla didattica in presenza, questi gesti denotano attaccamento alla scuola e ai docenti. E ci fanno capire quanto la scuola sia importante e quanto forte sia la necessità di socialità, di sentirsi parte di “qualcosa”, di restare uniti, nonostante tutto.

Solo ieri abbiamo raccontato di un’altra bella iniziativa in un Istituto Tecnico di Faenza, dove i ragazzi hanno fatto sistemare le loro immagini sui banchi per fare sentire la loro vicinanza ai prof a scuola, mentre loro seguivano la lezione a distanza.