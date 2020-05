La didattica dell’Educazione fisica durante il Covid-19: questionario rivolto ai docenti

La pandemia di Covid-19 ha profondamente cambiato le routine quotidiane dei bambini e degli adulti e la professione docente.

A seguito delle misure di contenimento e distanziamento sociale, le scuole sono state chiuse e gli insegnanti hanno dovuto svolgere attività didattiche a distanza, affrontando grandi difficoltà. Non è difficile prevedere che altri cambiamenti saranno necessari quando si ritornerà a scuola, in particolare per quelle discipline che richiedono uno stretto contatto interpersonale e la condivisione di spazi e oggetti, come l’Educazione Fisica.

Lo scopo dello studio è investigare le percezioni degli insegnanti della Scuola Primaria durante questo periodo, con particolare attenzione alle metodologie adottate per l’insegnamento dell’Educazione Fisica e la promozione dell’attività fisica degli alunni. Alcune domande sono riferite a comportamenti e azioni didattiche prima della chiusura delle scuole, altre al periodo di chiusura delle scuole.

Il questionario è rivolto a tutti gli/le insegnanti della scuola primaria in servizio prima e durante la pandemia. La compilazione è anonima , richiede 15 minuti circa ed è disponibile al seguente link: https://forms.gle/ MP1GcPpZG4hEgQfc7.

Lo scopo dello studio è investigare le percezioni degli insegnanti della Scuola Primaria durante questo periodo, con particolare attenzione alle metodologie adottate per l’insegnamento dell’Educazione Fisica e la promozione dell’attività fisica degli alunni.

Lo studio è promosso dal Prof. Attilio Carraro della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bolzano, in collaborazione con il Prof. Maurizio Bertollo dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara e la Dr.ssa Erica Gobbi dell’Università di Urbino Carlo Bo.

I risultati saranno presentati in anteprima e in forma aggregata in un seminario online che si terrà nella seconda metà di Giugno 2020. Chi lo desidera potrà iscriversi mandando una mail all’indirizzo [email protected] com