La (dis)Educazione Finanziaria della GenZ: quasi 1 su 2 esposto alle truffe online

Non basta essere nati con uno smartphone in mano per difendersi dalle truffe online o per gestire con consapevolezza il denaro. La conferma arriva dai dati dell’Osservatorio sull’Educazione finanziaria, realizzato da Skuola.net con la Banking Academy di ESG Italy di UniCredit: tra i giovani italiani tra i 14 e i 29 anni, il 38% è già stato vittima di phishing, vishing o altri raggiri digitali legati ai propri strumenti finanziari.

La radice del problema? La scarsa alfabetizzazione finanziaria. Oltre la metà dei ragazzi intervistati (52%) non sa rispondere correttamente a tre domande su quattro su temi fondamentali come inflazione, interessi e diversificazione degli investimenti. Le ragazze mostrano maggiore preparazione teorica rispetto ai ragazzi (43,6% contro 59,5% di “analfabete finanziarie”), ma spesso non mettono in pratica le conoscenze, mentre i ragazzi investono di più pur conoscendo meno.

Il quadro si riflette anche nelle truffe: solo l’11% delle ragazze è stata ingannata online contro il 61% dei ragazzi, principalmente per superficialità. Allo stesso modo, la propensione al risparmio e all’investimento resta legata a metodi tradizionali: contanti, conti correnti o carte prepagate. Solo un 10% utilizza strumenti finanziari più complessi, mentre quasi metà ha investito somme più contenute.

La situazione migliora se l’educazione finanziaria è presente fin da scuola: i 14-21enni si comportano meglio dei 22-29enni, confermando che percorsi continui di formazione funzionano. Progetti come Startup Your Life di UniCredit e i Campionati di Educazione Finanziaria e Sostenibilità 2025 puntano proprio a colmare questo divario, formando decine di migliaia di studenti ogni anno su risparmio, investimenti e sostenibilità.

Il messaggio è chiaro: l’educazione finanziaria non può essere un optional. In un mondo sempre più digitale, dove social e intelligenza artificiale influenzano decisioni economiche, i giovani devono imparare a gestire il denaro con consapevolezza, per proteggersi dalle truffe e costruire un futuro finanziario solido.