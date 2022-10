La Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua mette in palio quattro borse di studio per laureati meritevoli in difficoltà economiche

La “Fondazione Etica & Valori Marilù Tregua”, nata nel 2012, un anno dopo la scomparsa di Marilù Tregua, mette in palio 4 borse di studio destinate a laureati residenti in Sicilia. Le borse consistono ciascuna in un voucher fino a €2.500,00, spendibile per la partecipazione ad un master universitario di II livello.

L’obiettivo della Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua è favorire la formazione specialistica di giovani siciliani capaci e meritevoli, che a causa di difficoltà economiche-finanziarie non possono partecipare a percorsi formativi post laurea.

Per candidarsi occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

risiedere in Sicilia; aver compiuto al massimo 35 anni di età alla data di presentazione della domanda; aver conseguito la laurea: DL o LM o LMCU o LS; avere un voto di laurea non inferiore a 100 su 110; avere un Isee ed un Ispe non superiore ai seguenti parametri*

ISEE di € 24.335,11

ISPE di € 52.902,43

La domanda dovrà essere spedita entro il termine perentorio del 30.06.2023 tramite pec a [email protected] oppure mediante raccomandata postale a “Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua Via Principe Nicola 22, Cap 95126 Catania”.