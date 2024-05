La guerra, dall’Iliade ai giorni nostri: la rappresentazione teatrale al liceo classico Pitagora di Crotone il 30 maggio alle 18

Il giardino del Liceo Classico Pitagora di Crotone, in Calabria, si prepara a trasformarsi in un’acropoli moderna, evocando un potente messaggio contro la guerra. L’evento, fissato per giovedì 30 maggio alle ore 18:00, vedrà i giovani del gruppo teatrale Θεανώ esibirsi in una performance che unisce passato e presente per riflettere sulla brutalità dei conflitti.

La rappresentazione

Nell’ambito delle Feste Mariane, questa rappresentazione sarà un’occasione unica per assistere alla rivisitazione dell’Iliade attraverso il testo di Jean Giraudoux, “La guerra di Troia non si farà”, adattato da Francesco Franco. Con una narrazione che mescola le voci dell’antichità con le inquietudini contemporanee, gli studenti affronteranno temi di diritti negati e leggi morali dimenticate.

Il giardino dell’istituto diventerà simbolicamente una città devastata, richiamando le acropoli distrutte dalle guerre senza tempo che continuano a lacerare la convivenza tra i popoli in molte parti del mondo. La performance non sarà solo un esercizio teatrale, ma un vero e proprio atto di denuncia e riflessione sulla condizione umana, troppo spesso segnata dalla violenza e dall’ingiustizia.

Il messaggio

Questo evento culturale non solo arricchisce il panorama delle Feste Mariane, ma rappresenta anche un momento di profonda introspezione e consapevolezza, invitando il pubblico a riflettere sui valori fondamentali della pace e della convivenza civile.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO