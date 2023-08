La maestra che cura il giardino scolastico (anche d’estate) e insegna ad amare il verde: “attività inclusive grazie a fiori e piante”

Chi innaffia le piante a scuola quando questa è chiusa? Una bella storia di passione e cura del verde arriva da Pofi, in provincia di Frosinone. Qui, una maestra, Anna Maria Fiorini, è diventata una figura di riferimento per i propri alunni e, grazie al suo impegno, trasmette la passione ai più piccoli. “Abbiamo iniziato all’interno del giardino scolastico del plesso “Roberto Scurpa” qualche anno fa, ho comprato delle piante e me ne sono occupata, anche nei momenti (ad esempio in estate) in cui la scuola era chiusa – spiega alla Tecnica della Scuola l’insegnante – da qui abbiamo coinvolto le classi (dalla terza alla quinta) con delle attività. Abbiamo piantato due piccoli alberi d’ulivo, delle begonie, semi, erbe aromatiche, fagioli. Un vero e proprio orto scolastico in uno spazio condiviso”.

E gli alunni come hanno preso queste originali attività? “Molto bene – spiega la maestra – abbiamo fatto anche decorazioni e potatura. Si tratta di attività inclusive, i piccoli partecipano e apprezzano, imparano ad amare l’ambiente e a rispettarlo, in un territorio che ha fatto dei fiori e del verde una vera passione”. Anche i genitori accolgono con favore l’attaccamento al territorio, la sensibilità e la dedizione dell’insegnante.

Un’idea che è piaciuta e che porta ad avere un orto scolastico in ogni plesso dell’istituto comprensivo di Castro dei Volsci. E adesso la maestra Fiorini guarda anche al nuovo anno scolastico: “Visto che avrò una prima classe, mi piacerebbe un passaggio di consegne dalla quinta che avevo lo scorso anno. Dai più grandi ai più piccoli la trasmissione di questi valori”.