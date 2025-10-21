“La Preside”, la fiction ispirata ad una dirigente simbolo di coraggio. Torna anche “Il Collegio”: due produzioni Rai con la scuola protagonista

È stata presentata questa mattina alla Festa del Cinema di Roma 2025 “La preside”, la nuova serie tv prodotta da Bibi Film Tv e Zocotoco, in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Luca Miniero.

Una vicenda attuale che prova a restituire alla scuola il ruolo educativo che merita. Protagonista della fiction Luisa Ranieri nel ruolo di una dirigente scolastica appassionata e combattiva, in una scuola di un quartiere difficile della periferia napoletana. Un contesto difficile, alle prese con situazioni complicate, come quelle delle studentesse e degli studenti che però vivono anche di passioni e sogni. La capacità di ascolto della preside e dei suoi collaboratori sono una conquista per i ragazzi e per il riscatto educativo di tutto il Paese.

La serie, nata da un’idea di Luca Zingaretti, è ispirata alla dirigente scolastica di Caivano Eugenia Carfora, diventata un simbolo di coraggio e lotta per il riscatto sociale. Una donna che come primo incarico scelse di guidare un istituto nell’hinterland napoletano, in un luogo segnato da abbandono scolastico e degrado. La fiction andrà in onda prossimamente in prima serata su Rai 1.

Torna Il Collegio

Sempre a proposito di scuola e tv, torna sugli schermi televisivi “Il Collegio”, il docu-reality che è stato presentato a Napoli durante la 77esima edizione del Prix Italia e disponibile su RaiPlay dal 23 ottobre. Diciotto nuovi allievi si siederanno tra i banchi di scuola del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, per misurarsi con il severo corpo docente e superare l’esame di terza media.

Particolarità di questa edizione è che gli studenti saranno catapultati nel 1990. Un anno storico con il crollo del blocco sovietico, la liberazione di Nelson Mandela, il mondiale di calcio in Italia, i walkman e le cassette registrate con la musica. A guidare il collegio il preside Paolo Bosisio con nuovi professori e la voce narrante del telecronista sportivo Pierluigi Pardo.