La psicologa Parsi: “Le lezioni si amano se fatte per ragionare, con materie nuove come l’uso virtuoso del virtuale”

Oggi, giovedì 27 marzo, alle ore 17.15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno della rassegna “Pomeriggi popolari”, dal tiitolo “Ius scholae: tempi nuovi per l’Italia?”. A porgere i saluti istituzionali il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli.

Intervengono la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio Arcivescovo Vincenzo Paglia, l’ex ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioroni, l’avvocato Hilarry Sedu, il giornalista ed ex senatore Tommaso Cerno, la psicologa Maria Rita Parsi. Modera Diego Antonio Nesci.

Ecco le parole di Maria Rita Parsi, che ha parlato di prevenzione: “Quando la lezione è fatta per ragionare insieme, non per evitare di fare lezione, quando la scuola è fatta come laboratorio, si ama fare lezione. Questo avviene quando la scuola è un centro culturale polivalente, ci si fanno cineforum, materie nuove, come l’uso virtuoso del virtuale, o educazione sessuale”.

“Il diverso è dentro di noi, va cercato così da non avere paura del diverso”.