La richiesta per i DS: cambio sede ogni 3 anni con visita ispettiva

In Campania i DS ormai sono inamovibili, attaccati come le cozze allo scoglio. Per SBC i DS devono cambiare sede ogni 3 anni estendibile a 5 dopo visita ispettiva per confermarli sentite tutte le componenti della scuola.

Alcuni al loro posto sono da più di vent’anni e ogni anno ogni scusa è buona per lasciarli al loro posto. Quest’anno la Direttrice Regionale ( in pensione dal primo settembre) ha trovato la scusa del Covid che guarda caso vale per i DS e non per le docenti vincolate che quest’anno non potranno fare domande di Utilizzazione e Assegnazione provvisoria nella regione e nella provincia di titolarità.

Nemmeno l’utilizzazione per le docenti che hanno il titolo di specializzazione. Che dire delle reggenze per scuole che hanno ora i nuovi parametri previsti dalla legge di Bilancio. Ci saranno solo 5 trasferimenti interprovinciali ( auguriamoci che venga gente in primis equilibrata, capace e soprattutto all’altezza di dirigere le scuole campane ) e ci saranno 12 immissioni in ruolo.

