La scuola è un porto sicuro per gli alunni? Cosa possono fare i docenti per renderla tale? Il corso gratis di Action Aid

Nel quotidiano operare, i docenti si trovano ad affrontare un interrogativo ineludibile: la scuola è davvero un luogo che garantisce un porto sicuro e una guida efficace per ogni studente e studentessa? Nonostante l’impegno profuso, la realtà pone domande scomode. Le diseguaglianze educative, lungi dall’essere superate, continuano a ostacolare il percorso di numerosi giovani, rendendo l’equità nell’istruzione un ideale distante piuttosto che una conquista consolidata.

Quante volte un docente percepisce l’impotenza di fronte al rischio di dispersione scolastica? Questo fenomeno non rappresenta un mero dato statistico, ma la perdita irrecuperabile di un potenziale, un fallimento sistemico che troppo spesso lascia indietro gli individui più vulnerabili. L’orientamento, sovente percepito come un adempimento burocratico, è realmente un processo integrato e significativo che accompagna i giovani nelle loro scelte di vita, o li abbandona disorientati dinanzi a decisioni cruciali in un contesto in costante e rapida evoluzione? E la tanto invocata partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse: è una realtà tangibile in cui la loro voce è pienamente valorizzata dentro e fuori l’ambiente scolastico, o rimane un’aspirazione insoddisfatta, un’opportunità mancata per arricchire la comunità educante?

Queste non sono problematiche astratte, ma sfide concrete che interrogano profondamente l’operato dei docenti e il benessere dell’intera comunità scolastica. Affrontarle richiede ben più di buone intenzioni: esige una profonda revisione delle pratiche e metodologie, una solida comprensione del quadro normativo e teorico e, soprattutto, l’urgenza di costruire una vera collaborazione tra scuola e territorio. È giunto il momento di accrescere la consapevolezza e le competenze per evitare che nessuno venga lasciato indietro, costruendo così un futuro in cui ogni percorso formativo rappresenti concretamente un’opportunità di crescita equa e inclusiva.

Dopo il successo dello scorso anno, torna online il corso di formazione gratuito, promosso nell’ambito del progetto “BELLA! Fateci spazio”, che approfondisce i temi dell’Orientamento e della Partecipazione promosso da Action Aid.

Su questi argomenti il corso di formazione per docenti “Costruire futuro, insieme! Una scuola orientata al benessere degli studenti: orientamento integrato, pratiche e governance partecipate” realizzato da ActionAid Italia in collaborazione con La Tecnica della Scuola, nell’ambito del progetto “BELLA! Fateci spazio”, finanziato dalla Fondazione CDP.

Il corso di 25 ore è articolato in interventi video, approfondimenti e proposte di attività didattiche. È fruibile in modalità asincrona sulla nostra piattaforma attiva 24 ore su 24.

Il corso propone pratiche e metodologie per un approccio integrato alla prevenzione delle diseguaglianze educative: a partire dal quadro normativo e fornendo elementi teorici e pratici, il percorso offre molti spunti per lavorare dentro e fuori la scuola, con l’obiettivo di accrescere consapevolezza e competenze della comunità educante, orientando alla collaborazione scuola/territorio e al benessere di studenti e studentesse.

Il corso si articola in quattro moduli, preceduti da un’introduzione e seguiti da una sezione “Lavorare con la classe”, in cui sono fornite proposte didattiche per sperimentare con studenti e studentesse le metodologie partecipative presentate sui temi dell’Orientamento e della Partecipazione.

I moduli 1 e 2 approfondiscono il rapporto tra orientamento e diseguaglianze educative, per poi analizzare le diverse tipologie di orientamento e i sistemi entro cui sono sviluppate le azioni ad esse relative, presentando modelli metodologici che possano fornire spunti ed esempi pratici.

I moduli 3 e 4 presentano il quadro normativo e teorico sulla partecipazione, per approfondire l’incidenza di pratiche partecipate nel contrasto alla dispersione scolastica e fornire competenze e strumenti per valorizzare la partecipazione di studenti e studentesse fuori e dentro la scuola.

Il percorso è arricchito da interventi video di docenti, studenti ed esperti sui temi dell’Orientamento e della Partecipazione.

