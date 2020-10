La scuola riparte. Come? Il questionario di Cittadinanzattiva

In che modalità le scuole hanno organizzato la riapertura?

Cittadinanzattiva ha lanciato un questionario online per conoscere come i singoli istituti si siano attivati per riprendere le attività didattiche ed avere informazioni specifiche su alcuni dati quali:

il numero di aule utilizzate o la riorganizzazione di nuovi spazi;

la presenza o meno di banchi monoposto;

la fornitura e le modalità di uso delle mascherine in classe; l

’eventuale carenza di docenti, anche di sostegno, e di collaboratori scolastici;

le modalità di organizzazione della refezione scolastica;

l’eventuale attivazione da parte delle famiglie dell’homeschooling;

la presenza o meno di tempo pieno e servizi di pre-post scuola;

l’organizzazione del trasporto scolastico.

Può rispondere alle domande chiunque abbia a che fare con il mondo scolastico: studenti, genitori, altri familiari, insegnanti, educatori, dirigenti scolastici…

Il questionario è anonimo e la compilazione richiede pochi minuti.

VAI AL QUESTIONARIO