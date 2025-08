La toscana approva una legge per promuovere attività teatrali nelle scuole

L’arte nobile del teatro, che nella Grecia antica tanto successo ebbe, e che, nonostante il cinema, che secondo alcuni l’avrebbe soppiantato, e la Tv, sembra godere di buona salute, nella consapevolezza del suo ruolo culturale, sociale e pure educativo, come fin da sempre si è capito e in modo particolare coi grandi scrittori del’800 e poi a seguire fino al teatro epico di Brecht e i suoi Lehrstucke, viene promossa e finanziata per le scuole in Toscana.

Il consiglio regionale ha approvato infatti una legge che contiene disposizioni per la promozione delle attività teatrali nelle istituzioni scolastiche.

La lege ha, secondo i promotori, l’obbiettivo di creare nuovo pubblico, abituando i ragazzi delle scuole a vedere e partecipare a progetti teatrali e di combattere “l’analfabetismo affettivo, con l’incapacità di dare un nome alle proprie emozioni. Il teatro è uno strumento che consente di sconfiggerli, mettendo gli individui in contatto con sé stessi”.

La legge dunque vuole dotare la Toscana di una specifica normativa finalizzata a favorire la più ampia diffusione delle pratiche teatrali nelle scuole della regione, all’interno di percorsi educativi tramite laboratori e percorsi didattici, compresa la produzione di spettacoli e rappresentazione nei teatri con il coinvolgimento diretto degli studenti, realizzati anche mediante l’integrazione di diverse forme espressive, come la danza, teatrodanza, educazione al gesto e altre arti performative.

Ma è prevista pure la formazione e l’aggiornamento del personale docente in materia di metodologie teatrali, le collaborazioni tra scuola e soggetti teatrali, la partecipazione a iniziative di valorizzazione e diffusione della cultura teatrale giovanile, la collaborazione tra istituzioni scolastiche, associazioni, fondazioni e compagnie teatrali.

I soggetti destinatari sono le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, tramite un accordo con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana o con le istituzioni scolastiche interessate.