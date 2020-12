La valutazione alla scuola primaria spiegata dalla Ministra Azzolina [DIRETTA ore 17]

La valutazione della scuola primaria andrà fatta con il giudizio descrittivo e c’è anche chi vorrebbe estendere il modello e riformare completamente la valutazione in tutto il sistema di istruzione, dalla primaria fino alla secondaria di secondo grado, come ci spiega il vice direttore Reginaldo Palermo. Clicca qui per saperne di più.

L’evento MI

Sul tema della valutazione alla scuola primaria interviene oggi 15 dicembre alle ore 17 la Ministra dell’Istruzione Azzolina, insieme a:

la vice Ministra Anna Ascani; il capo dipartimento dell’Istruzione Max Bruschi; e la coordinatrice del gruppo di lavoro Elisabetta Nigris.

L’evento streaming del Ministero dell’Istruzione ha l’obiettivo di chiarire i punti dell’ordinanza e delle linee guida per l’introduzione del giudizio descrittivo nella valutazione periodica e finale della scuola primaria.

