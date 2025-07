La valutazione scolastica e l’autovalutazione dei docenti: una ricerca esplorativa sulle pratiche didattiche e valutative nella scuola italiana

Presentazione del progetto

È in fase di avvio una ricerca empirica promossa da un gruppo di studiosi di Pedagogia Sperimentale afferenti alle Università di Catania, Torino e all’Università telematica E-Campus. L’indagine si propone di approfondire il tema della valutazione degli apprendimenti degli studenti e dell’autovalutazione da parte dei docenti di ogni ordine e grado delle proprie pratiche didattiche e valutative con l’obiettivo di stimolare una riflessione critica su differenti livelli.

La ricerca è condotta da Susanna Piacenza (CREDDI, Università telematica eCampus), Maria Luisa Boninelli, (Università degli studi di Catania) e Norma Lamberti (Università di Torino), sotto la supervisione della Prof.ssa Paolina Mulè, Ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale, Coordinatrice del Corso di Formazione di Scienze della Formazione Primaria, Direttrice del Corso di Specializzazione per il Sostegno (Università degli studi di Catania) e del Prof.re Roberto Trinchero, Ordinario di Pedagogia Sperimentale (Università di Torino), Coordinatore del Centro Interregionale per la Formazione degli Insegnanti per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Presidente SApIE, Società per l’Apprendimento e l’istruzione Informati da Evidenze.

Il progetto si sviluppa tenendo conto delle variabili demografiche e professionali del campione coinvolto, con l’intento di restituire un quadro articolato e rappresentativo delle prospettive dei docenti.

In una prospettiva più ampia, la ricerca si propone di promuovere una cultura della valutazione intesa non solo come processo sistematico del progresso o meno degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti, ma come momento critico del processo formativo e di crescita personale e sociale. L’indagine vuole, inoltre, valorizzare il ruolo educativo del docente che agisce professionalmente come agente di cambiamento in un’ottica inclusiva nella realtà scolastica attuale

Per compilare il questionario è sufficiente cliccare sul seguente link:

https://forms.gle/bdDGGyQABHZdYQSAA