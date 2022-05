Laboratorio filosofico, il webinar della Tecnica della Scuola

Che cos’è il Debate? Si tratta di un approccio apprenditivo basato sulle competenze di argomentazione, sull’ascolto attivo, sul parlato pianificato, sulla lettura documentata delle fonti di informazione, sul pensiero critico. La formula più funzionale al lavoro in classe è quella cooperativa entro il gruppo di lavoro; e nel contempo competitiva tra gruppi, ognuno dei quali prepara le proprie argomentazioni attorno a un tema del quale deve fornire i pro o i contro.

Il Debate risulta particolarmente funzionale alla disciplina filosofica, dal momento che essa è orientata in via prioritaria allo sviluppo del pensiero critico.

In altre parole ideare e realizzare in classe un laboratorio di filosofia non può prescindere dall’uso dello strumento del debate.

Quali competenze?

Quali competenze possono essere raggiunte in modo efficace attraverso un laboratorio di filosofia? Ne elenchiamo qualcuna:

capacità di esprimere e interpretare idee diverse in differenti modi e contesti, con atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti delle diverse manifestazioni culturali;

competenze sociali di confronto e di collaborazione entro i gruppi;

capacità di imparare a imparare, mediante la gestione della complessità e la riflessione critica in contesti di lavoro condiviso;

competenze di cittadinanza, mediante la comprensione di concetti sociali, giuridici e politici;

competenze digitale, nell’impiego di tecnologie digitali per la produzione di contenuti.

Il corso

Su questi argomenti il corso Laboratorio filosofico, a cura di Matteo bergamaschi, in programma dal 22 giugno.

Il corso è dedicato a sviluppare attività di apprendimento significativo e di tipo laboratoriale, in modo da affiancare al possesso delle conoscenze disciplinari delle occasioni di «messa in opera» e di rielaborazione personale, per lo sviluppo del pensiero critico, anche attraverso l’uso di strumenti digitali. Verranno prese in esame alcune proposte di attività dedicate rispettivamente a Socrate, le filosofie ellenistiche, Pascal, la moderna filosofia politica (Hobbes, Locke e Rousseau) e percorsi di debate.