“L’adozione tra i banchi di scuola”: concorso nazionale per studenti

Cosa vuol dire adottare un bambino o una bambina? Che valore hanno l’accoglienza e la “diversità” vissuti da un figlio o da una figlia adottivi?

Sono questi i temi al centro del concorso nazionale “L’adozione fra i banchi di scuola” organizzato dall’associazione Italiaadozioni e rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie.

Il concorso, arrivato alla VI edizione, vuole essere un’occasione per avvicinare le nuove generazioni all’adozione. E per diffondere al maggior numero di persone una corretta conoscenza di questa realtà. Gli studenti, in questo modo, potranno riflettere sui valori dell’accoglienza e della valorizzazione delle diversità.

Per partecipare alla gara, gli alunni, accompagnati dai loro docenti, dovranno progettare e realizzare un elaborato, frutto del lavoro di gruppo, che racconti, attraverso la loro creatività, l’essere famiglia adottiva.

Il successo delle scorse edizioni, il numero di partecipanti e la qualità degli elaborati prodotti hanno dimostrato che il tema è attuale. E riesce a inserirsi bene nella programmazione didattica delle scuole.

In palio ci sono premi per la scuola e lo speciale attestato di “Scuola amica di Italiaadozioni”.

Il termine per la consegna dei lavori è il 31 marzo 2020 entro le ore 12.

I risultati verranno comunicati entro fine aprile 2019.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione tramite modulo online.

Il bando è pubblicato sul sito dell’associazione www.italiaadozioni.it e sulla pagina Facebook dedicata all’iniziativa.

L’associazione Italiaadozioni nasce con l’obiettivo di diffondere una corretta cultura dell’adozione nella società e si propone come punto di riferimento per tutti quei professionisti (medici, avvocati, psicologi ed insegnanti) che nel loro lavoro incontrano il mondo dell’adozione.