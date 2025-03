L’Agenzia Erasmus+ INDIRE a Fiera Didacta, Firenze: gli appuntamenti per l’istruzione e la formazione in dimensione europea

Le opportunità di mobilità e cooperazione offerte dal Programma Erasmus+ arricchiscono Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico in Italia sul mondo della scuola, in programma dal 12 al 14 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze. La manifestazione, giunta all’ottava edizione, offre ai docenti un’esperienza formativa completa e di qualità, grazie anche alla possibilità di usufruire, durante workshop e seminari, di materiali tecnologici innovativi di ultima generazione.

L’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE sarà presente con il suo staff nello stand al Piano attico del Padiglione Spadolini W03, per fornire informazioni e orientamento sulle opportunità europee del Programma Erasmus+ per il mondo della scuola. Al contempo organizza una serie di appuntamenti rivolti non solo al mondo della scuola, ma anche ai settori dell’istruzione superiore e dell’educazione degli adulti.

Mercoledì 12 marzo

Workshop eTwinning: Innovare la didattica con progetti digitali collaborativi | ore 15:30 – 17:00 | Sala Immersiva I11 – Spadolini Inferiore

Il workshop, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, offrirà una panoramica sull’ecosistema eTwinning e sulle sue opportunità di formazione e collaborazione. I partecipanti esploreranno in modo pratico le funzionalità della piattaforma eTwinning e della classe digitale TwinSpace, con focus su didattica per competenze e integrazione del digitale. Verranno presentati casi di successo e progetti concreti per mostrare come eTwinning possa trasformare l’insegnamento in un ambiente più interattivo e coinvolgente.

Info e programma: https://fieradidacta.indire.it/eventi_2025/etwinning-innovare-la-didattica-con-progetti-digitali-collaborativi/

Patti educativi per l’età adulta: alleanze innovative per un apprendimento permanente inclusivo | ore 16:30 – 18:20 | Stand Erasmus+ INDIRE Piano attico del Padiglione Spadolini W03

Evento organizzato dal Gruppo Nazionale per l’Apprendimento Permanente (GNAP) e FORMA.Azione srl, nell’ambito del progetto “Verso gli Stati Generali dell’Apprendimento Permanente”. L’iniziativa mira a rilanciare il tema dell’apprendimento permanente e delle reti territoriali in Italia, approfondendo il ruolo dei patti educativi come strumenti per rafforzare le collaborazioni tra istituzioni, scuole e organizzazioni del territorio, creando opportunità di formazione continua per giovani e adulti.

Info e programma: https://www.erasmusplus.it/eventi/programma/a-didacta-il-cantiere-punto-2-sullapprendimento-permanente-patti-educativi-per-leta-adulta/

Concerto dell’Erasmus Orchestra per i 100 anni di INDIRE | ore 20 – 21 | Teatro Verdi di Firenze

L’Erasmus Orchestra si esibirà per celebrare il 100º anniversario di INDIRE, storico istituto di ricerca del Ministero dell’Istruzione, e per inaugurare Fiera Didacta 2025. L’ensemble, composto da circa 50 giovani musicisti Erasmus provenienti da oltre 30 Conservatori e istituti musicali europei, eseguirà brani di Bach, Haydn, Mozart e Beethoven, incarnando i valori dell’Unione Europea. L’evento, organizzato con il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, è a partecipazione gratuita previa registrazione.

Clicca qui per maggiori info e come partecipare: https://www.erasmusplus.it/eventi/programma/erasmus-orchestra-in-concerto-per-i-100-anni-di-indire/

Giovedì 13 marzo

Seminario: Progettare e valutare per competenze chiave attraverso eTwinning | ore 09:30 – 10:30 | Sala Seminari S3 – Palazzina Lorenese 1° Piano

Dedicato all’impatto di eTwinning sullo sviluppo delle competenze chiave degli studenti, il seminario presenterà strumenti operativi innovativi per la progettazione e la valutazione delle competenze. Saranno illustrati modelli didattici basati sull’apprendimento attivo, con esempi di buone pratiche e testimonianze di docenti che hanno già implementato questi approcci con successo nelle loro classi.

Info e programma: https://fieradidacta.indire.it/eventi_2025/progettare-e-valutare-per-competenze-chiave-attraverso-etwinning/



Erasmus+ e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un percorso integrato di progettazione per il settore scuola | ore 10:00 – 11:00 | Stand Erasmus+ INDIRE Piano attico del Padiglione Spadolini W03

L’evento illustrerà il piano operativo co-progettato da INDIRE e dall’Unità di Missione PNRR del MIM, volto a migliorare la competenza multilinguistica degli studenti italiani attraverso azioni mirate di formazione docenti, scambi internazionali e integrazione di metodologie innovative per l’insegnamento delle lingue.



MarERASMUS 100%. I lavori del mare: dall’analogico al digitale | ore 12:00 – 13:00 | Stand Erasmus+ INDIRE Piano attico del Padiglione Spadolini W03

Workshop sul settore logistico-portuale e la transizione digitale, con presentazione del progetto NeXTraIn.PortS e collegamento virtuale con STC Rotterdam. Verranno approfondite le competenze emergenti richieste dal mercato del lavoro marittimo e il ruolo della formazione nell’agevolare la transizione verso tecnologie innovative.



Premiazione del Label europeo delle Lingue 2024 | 14:30 alle 16:30 | Stand Erasmus+ INDIRE Piano attico del Padiglione Spadolini W03

L’evento riguarderà la premiazione del riconoscimento europeo che valorizza le pratiche innovative nell’insegnamento e apprendimento delle lingue, promossa in collaborazione dalle Agenzia nazionali Erasmus+ INDIRE e INAPP. Saranno presentati brevemente i 15 progetti vincitori del Label Lingue 2024. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Info e programma: https://www.erasmusplus.it/eventi/programma/premiazione-label-europeo-lingue-didacta/

Lo strumento Scaffold per progettare per competenze nei progetti eTwinning | 15:30 – 17:00 | Sala Immersiva I13 – Spadolini Inferiore

Il workshop presenta Scaffold, uno strumento innovativo con 102 carte progettate per integrare competenze trasversali e quadri europei (DigComp, EntreComp, LifeComp, GreenComp) nella didattica. Grazie alla collaborazione tra Fondazione per la Scuola, INDIRE e Università di Bologna, i partecipanti sperimenteranno strategie pratiche per la progettazione di attività didattiche efficaci e inclusive nei progetti eTwinning.

Info e programma: https://fieradidacta.indire.it/eventi_2025/lo-strumento-scaffold-per-progettare-per-competenze-nei-progetti-etwinning/

Venerdì 14 marzo

Dal PNRR a Erasmus+: guida pratica al formulario di accreditamento settore scuola | ore 10:30 – 12:20 | Stand Erasmus+ INDIRE Piano attico del Padiglione Spadolini W03

L’evento si inserisce in un ciclo di incontri peer-to-peer denominati “Palestre di progettazione”, in cui il gruppo PNRR di INDIRE rafforza la consulenza alle scuole sulle tematiche dell’internazionalizzazione e della progettazione Erasmus+. Sarà esaminato il formulario per l’accreditamento nel settore scuola (KA120) e forniti consigli per la redazione di una candidatura vincente, combinando i punti di vista del progettista e del valutatore.



DancErasmus: movimento, emozioni e comunicazione | ore 12:30 – 13:20 | Stand Erasmus+ INDIRE Piano attico del Padiglione Spadolini W03

Laboratorio esperienziale che combina tecniche di teatro-danza e metodologie di comunicazione non verbale per esplorare il legame tra movimento, espressione emotiva e inclusione sociale. Un’attività coinvolgente per docenti ed educatori interessati a nuove modalità di apprendimento basate sul corpo e sull’interazione.

Maggiori info: https://www.erasmusplus.it/news/istruzione-superiore/lagenzia-erasmus-indire-a-fiera-didacta-italia-il-programma-degli-appuntamenti-sulle-opportunita-europee-per-listruzione-e-la-formazione/

Per partecipare alla fiera info su sito di Fiera Didacta.