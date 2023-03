L’alunna caduta dalla finestra a scuola afferma di essersi gettata volontariamente: una docente avrebbe provato ad afferrarla

Emergono ulteriori dettagli sulla triste vicenda che ha avuto luogo in una scuola media a Rapallo, in provincia di Genova. Qui una studentessa di 12 anni è precipitata dalla finestra della sua classe, riportando gravi danni fisici. Le indagini stanno cercando di scoprire cosa sia successo e quali siano le motivazioni dietro ciò che appare come un gesto volontario della giovane.

Le ipotesi sulla motivazione dietro il gesto

Ieri si pensava ad una reazione ad una nota. Oggi, come riportano IlSole24Ore e Fanpage.it, si crede invece che la ragazzina sia solo stata rimproverata prima del gesto dopo che questa avrebbe avuto un litigio con un compagno di scuola. Gli inquirenti credono che forse la piccola possa aver avuto paura di ricevere un provvedimento.

Non è chiaro, ovviamente, se si tratti di una mera coincidenza o se il monito della docente o la lite siano stati fattori scatenanti nella 12enne, spingendola a farsi del male salendo dapprima su una sedia e poi avvicinandosi alla finestra e lasciandosi cadere, facendo un volo di sei metri.

L’ipotesi del gesto volontario sarebbe ormai certezza: la stessa 12enne, che non è in pericolo di vita, avrebbe detto agli inquirenti di aver fatto tutto da sola, di sua spontanea volontà. L’insegnante avrebbe provato ad afferrarla, ma lei si sarebbe divincolata lanciandosi nel vuoto. La docente ha immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 della Croce Rossa di Santa Margherita. Tutto è avvenuto davanti agli occhi attoniti dei suoi compagni, che hanno assistito alla scena impietriti, molti dei quali si sono messi a urlare e a piangere.

Interrogati, i genitori hanno riferito di non aver notato negli ultimi tempi chiusure o malumori nella loro figlia. Il cellulare della studentessa è stato sequestrato per capire se vi siano altri motivi dietro il gesto.

Un caso simile lo scorso novembre

Solo lo scorso novembre, in una scuola media di Latina, la Corradini, un’altra studentessa è precipitata dalla finestra della sua classe, una terza media, al primo piano dell’edificio.

Immediata la chiamata ai sanitari, giunti sul luogo dell’incidente con un’ambulanza e l’eliambulanza. La ragazzina è stata dapprima soccorsa sul cortile della scuola e poi trasportata con l’elicottero all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è arrivata in codice rosso.