L’Antropologia traccia della Maturità? È bellissimo, significa guardare il mondo in un modo diverso: la soddisfazione della prof Cristiana Natali

C’è soddisfazione nel trovare nella traccia della seconda prova degli Esami di Stato dei licei di Scienze Umane un brano estratto dal proprio lavoro: “è bello, perché, come mi ha detto una volta un mio studente, l’antropologia dovrebbe essere insegnata fin dalla scuola materna. Io ci credo e il fatto che l’antropologia finisca nell’esame di maturità, è un segno positivo dell’accoglienza di questa disciplina che riguarda il rapporto tra noi e l’alterità e quindi è, come dire, un tema di attualità assoluta”. Cristiana Natali docente all’Università di Bologna non nasconde le sue emozioni commentando l’inserimento in una traccia della seconda prova dell’Esame di Maturità 2025 di un passaggio del testo ‘La pratica della ricerca antropologica’, curata con la collega Roberta Bonetti, antropologhe dell’Università di Bologna, in cui si parla dell’utilizzo delle strumentazioni audiovisive in questo campo.

“Il volume – ha detto l’accademica all’agenzi Ansa – è a nostra cura: io insegno Metodologia della ricerca etnografica” all’Alma Mater, “all’interno del quale è nato questo libro sulle metodologie”.

Il riferimento all’uso delle strumentazioni audiovisive contenuto nella traccia, argomenta, “è interessante. I ragazzi – prosegue – vivono immersi in questo tipo di mondo con queste strumentazioni e quindi sono interessati all’argomento. Strumentazioni che loro utilizzano, spesso, in modo in consapevole: ecco, l’antropologia ci permette di rendere un po’ più consapevole il pensiero su questi strumenti”.

Natali ricorda che “l’antropologia è un modo di ragionare: va bene per tutto ed è qualcosa che ci permette di gettare uno sguardo con un punto di vista alternativo. Se uno acquisisce gli strumenti dell’antropologia, dopo guarda sempre tutto in questo modo: una modalità di sguardo e di ragionamento che è alternativa alla prassi”.

L’antropologa tiene a dire che l’ateneo di Bologna propone “anche delle lezioni per bambini, con il programma ‘Unibo Junior’ e i bambini sono entusiasti quando fanno le lezioni di antropologia perché è proprio uno sguardo diverso sul mondo”.