Elenchi regionali, nelle graduatorie pubblicate dagli USR risultato ancora i docenti assunti quest’anno. Saranno cancellati?

Quando saranno disponibili gli elenchi regionali? Come funzioneranno? Quali potrebbero essere i numeri e i tempi per le prossime immissioni in ruolo? Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 12 maggio. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Nelle graduatorie pubblicate dagli USR risultano ancora inclusi i docenti assunti nell’anno scolastico corrente (2025/2026) che stanno svolgendo l’anno di prova. Saranno cancellati?

A questa domanda i nostri esperti hanno risposto: “Sì, i docenti che stanno già svolgendo l’anno di prova saranno cancellati dalle graduatorie. Gli Uffici Scolastici Regionali hanno l’obbligo di “ripulire” le graduatorie di merito dalle immissioni in ruolo già effettuate prima di procedere con l’utilizzo degli elenchi regionali. Chi è già di ruolo non può inoltre presentare domanda per l’inserimento negli elenchi regionali”.