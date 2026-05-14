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14.05.2026

150 preferenze GPS, si scelgono scuole, comuni e distretti e anche l’intera provincia di inserimento

Lucio Ficara
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Indice
Le preferenze da scegliere sono in una sola provincia
Preferenze per singoli insegnamenti

Una docente inserita regolarmente nelle Graduatorie per le Supplenze di Verona per due classi di concorso XXXX e YYYY, ci chiede se può scegliere preferenze anche di scuole di altre province diverse da Verona o se ha il vincolo di indicare 150 scuole solo della provincia veronese. La docente ci chiede anche quali sono le tipologie di preferenze che potrà scegliere.

Le preferenze da scegliere sono in una sola provincia

La docente inserita nelle GPS di Verona per le due classi di concorso XXXX e YYYY, potrà scegliere fino ad un massimo di 150 preferenze, tra scuole, comuni, distretti e se si vuole anche l’intera provincia di Verona. Le scuole, i comuni e i distretti da scegliere potranno essere solo quelli della provincia di Verona e, in alcun modo, si potranno scegliere preferenze di altre province.

Nella scelta delle 150 preferenze, si può anche scegliere una sola preferenza e il massimo di preferenze che si possono scegliere sono 150 per tutti gli insegnamenti. Quindi si possono scegliere fino ad un massimo di 150 sedi:
• sia per l’intero anno scolastico, ovvero fino al 31 agosto;
• sia fino al termine delle attività didattiche, ovvero sino al 30 giugno;
• per cattedre intere e per spezzoni.

Preferenze per singoli insegnamenti

Il docente potrebbe decidere di preferire prima l’insegnamento XXXX e solo successivamente quello YYYY. In tal caso potrebbe scegliere prima una parte delle 150 preferenze, tra scuole, comuni, distretti e intera provincia, per l’insegnamento XXXX e poi concluderecon la restante parte delle preferenze, massimo fino a 150, per l’insegnamento YYYY.

Potrebbe anche decidere di indicare prima le preferenze per l’insegnamento XXXX con tipologia contratto 31 agosto, poi per l’insegnamento YYYY con tipologia contratto 31 agosto, poi ancora insegnamento XXXX con tipologia contratto 30 giugno e, successivamente, insegnamento YYYY con tipologia contratto 30 giugno. Infine insegnamento XXXX con tipologia spezzone e insegnamento YYYY con tipologia contratto spezzone.

Le variabili di scelta delle preferenze sono innumerevoli e rispondono alle singole esigenze del docente.

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