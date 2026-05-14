Quando si viene depennati dalle graduatorie GPS?

Il 16 marzo del 2026 è scaduto il termine per inserirsi, aggiornare le graduatorie GPS di prima e seconda fascia per il biennio 2026/2028, con novità di rilievo fra le quali:

• L’obbligo, per gli aspiranti già inseriti nel biennio precedente, di presentare la domanda anche senza aggiornare il punteggio;

• L’introduzione di penalizzazioni più stringenti nel caso di rinuncia o abbandono della supplenza.

Mancata presentazione della domanda aggiornamento

Gli aspiranti già inseriti nel biennio precedente, qualora non abbiano presentato la domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza, sono depennati per l’intero periodo di durata delle graduatorie per le supplenze. Potranno reinserirsi nel prossimo biennio 2028/2030.

Mancata presentazione della domanda per la scelta delle 150 sedi

I candidati, anche se iscritti nelle GPS, che non prendono parte alla procedura informatizzata finalizzata al conseguimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2026/2027, saranno esclusi dalle GPS e dalle correlate graduatorie d’istituto per l’intero periodo di vigenza delle stesse.

Immessi in ruolo

I docenti iscritti nelle GPS sia di prima sia di seconda fascia, ai quali è conferito l’incarico a tempo indeterminato, saranno depennati soltanto dalla graduatoria della specifica classe di concorso in cui hanno ottenuto il ruolo, mentre restano inseriti in eventuali altre graduatorie in cui dovessero essere iscritti.

Come se depennati

Gli aspiranti docenti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’amministrazione, pur non essendo depennati, non possono partecipare alle successive fasi di attribuzione delle supplenze, anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.