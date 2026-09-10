Le competenze non cognitive: una bussola per il successo formativo e l’inclusione

La recente Legge n. 22/2025 segna un cambio di paradigma significativo per la scuola italiana. Non si tratta semplicemente di aggiungere nuovi contenuti a un curricolo già ricco e articolato, ma di riconoscere che il successo formativo dipende anche da una struttura di abilità che va oltre il, pur necessario, dominio delle discipline.

Per chi si occupa di progettazione curricolare, questa norma può rappresentare un’opportunità importante: quella di trasformare la scuola in un luogo nel quale le competenze non vengano soltanto “insegnate”, ma concretamente sperimentate e vissute.

1. Comprendere la crisi educativa

La crisi educativa contemporanea non è un fenomeno lineare. È una sfida multidimensionale nella quale si intrecciano deprivazione economica, fragilità emotiva, disagio sociale e carenza di stimoli culturali.

È proprio all’interno di questo scenario che assume particolare rilievo l’attenzione alle competenze non cognitive, come strumento per contrastare alcune delle principali forme di vulnerabilità educativa.

La prima è la povertà educativa, una condizione di deprivazione multidimensionale che limita il diritto ad apprendere, a sviluppare i propri talenti e a coltivare aspirazioni. Non riguarda soltanto la disponibilità di risorse economiche, ma anche la possibilità concreta di accedere a opportunità culturali, relazionali e formative.

La seconda è la dispersione scolastica, fenomeno complesso che può manifestarsi in forme esplicite o implicite e che spesso affonda le proprie radici in disagi personali, familiari e sociali, oltre che nel rapporto soggettivo dello studente con l’esperienza scolastica. La dispersione non rappresenta soltanto un’interruzione del percorso di istruzione, ma può compromettere la costruzione del progetto di vita, alimentando esclusione e marginalizzazione.

La terza è l’analfabetismo funzionale, cioè la difficoltà a utilizzare in modo efficace le competenze di lettura, scrittura e calcolo necessarie per partecipare pienamente alla vita sociale. È una condizione che può rendere le persone più vulnerabili e meno capaci di esercitare consapevolmente il proprio senso critico.

Questo scenario impone un approccio pedagogico capace di mettere al centro lo sviluppo armonico della persona e di intervenire precocemente sui fattori di rischio, prima che l’insuccesso formativo e la marginalizzazione diventino difficili da recuperare.

2. Che cosa sono le competenze non cognitive

È opportuno, innanzitutto, precisare che la distinzione tra “cognitivo” e “non cognitivo” è soprattutto convenzionale. Nei processi reali di apprendimento, infatti, pensiero, emozione, motivazione e comportamento interagiscono costantemente.

Nella letteratura internazionale queste dimensioni vengono ricondotte a concetti quali life skills, soft skills e competenze socio-emotive. Non si tratta di nozioni da trasmettere, ma di disposizioni e comportamenti che possono essere sviluppati attraverso esperienze educative intenzionali.

L’indagine OCSE sulle competenze socio-emotive ha individuato cinque grandi aree particolarmente significative.

La prima riguarda la performatività, che comprende aspetti come responsabilità e autocontrollo. Uno studente capace di assumersi responsabilità e di organizzare il proprio lavoro riesce più facilmente a gestire i tempi dello studio e a incidere positivamente sui propri risultati.

La seconda è la regolazione emotiva, che comprende la capacità di gestire lo stress e mantenere un atteggiamento orientato all’ottimismo. Imparare a riconoscere e governare l’ansia può consentire agli studenti di esprimere il proprio potenziale anche nelle situazioni più impegnative.

La terza riguarda la relazione con gli altri. Assertività ed energia personale contribuiscono alla costruzione di relazioni positive e di un clima di classe nel quale ciascuno possa sentirsi riconosciuto e incluso.

La quarta è l’apertura mentale, sostenuta da curiosità e creatività. La curiosità rappresenta una leva fondamentale dell’apprendimento e può favorire sia il successo scolastico sia la capacità di affrontare con maggiore resilienza le difficoltà.

Infine, la collaborazione, fondata su empatia e fiducia, permette di trasformare l’apprendimento in un processo realmente sociale, nel quale il confronto con gli altri diventa una risorsa per la crescita individuale e collettiva.

Queste dimensioni si intrecciano con le competenze chiave per l’apprendimento permanente e costituiscono atteggiamenti indispensabili per affrontare una società caratterizzata da trasformazioni rapide e profonde.

3. Dai framework internazionali alla pratica educativa

La sfida per la scuola è trasformare questi principi in pratiche concrete. Per farlo è utile guardare ai principali framework internazionali, non come modelli da applicare meccanicamente, ma come strumenti di orientamento.

Il LifeComp, elaborato a livello europeo, organizza le competenze personali, sociali e relative all’imparare a imparare. Autoregolazione, flessibilità, empatia, collaborazione e mentalità di crescita diventano così dimensioni fondamentali di un’educazione orientata alla persona.

Il Learning Compass 2030 dell’OCSE pone invece l’accento sulle cosiddette competenze trasformative: la capacità di creare nuovo valore, di affrontare tensioni e dilemmi e di assumersi responsabilità rispetto alle proprie azioni, all’interno di una prospettiva etica e orientata al futuro.

Il modello CASEL concentra l’attenzione su cinque dimensioni: consapevolezza di sé, autogestione, consapevolezza sociale, abilità relazionali e capacità di prendere decisioni responsabili.

La conoscenza di questi framework può aiutare le scuole a costruire una visione organica, evitando che le competenze non cognitive vengano affrontate attraverso iniziative episodiche e scollegate dal curricolo.

4. Il valore preventivo delle competenze non cognitive

Le competenze non cognitive non rappresentano un’aggiunta ornamentale all’offerta formativa. Possono costituire, al contrario, un importante fattore di prevenzione della vulnerabilità educativa.

La loro efficacia è al centro di sperimentazioni e programmi che mirano a comprendere come queste dimensioni possano contribuire a migliorare il rapporto degli studenti con la scuola e con il proprio percorso di crescita.

Uno degli obiettivi più importanti è contrastare la dispersione implicita, quella condizione nella quale lo studente continua formalmente a frequentare la scuola, ma progressivamente perde motivazione, coinvolgimento e fiducia nelle proprie possibilità.

In questo senso, esperienze come il coaching educativo possono aiutare a trasformare l’apatia in partecipazione e a restituire allo studente un ruolo attivo nella costruzione del proprio percorso.

Un secondo obiettivo consiste nell’aumentare la capacità di abitare l’incertezza. Le competenze non cognitive si sviluppano all’interno della storia personale di ciascun individuo e sono influenzate dalla famiglia, dal contesto sociale e dalle esperienze vissute. La scuola non può sostituirsi a questi contesti, ma può contribuire a far emergere tali competenze, renderle consapevoli e offrire occasioni per esercitarle.

Infine, è fondamentale trasformare l’errore in una risorsa orientativa. Passare dal giudizio sulla persona alla comprensione della strategia utilizzata significa fare dell’errore non una sentenza, ma un’occasione di apprendimento. L’errore può diventare così uno strumento per capire che cosa non ha funzionato e quali strategie adottare per affrontare diversamente il problema.

5. La scuola come laboratorio

Integrare le competenze non cognitive nel curricolo richiede anche un ripensamento degli ambienti e delle modalità dell’apprendimento.

La resilienza, la collaborazione o la capacità di autoregolazione non possono essere semplicemente spiegate in una lezione frontale: devono essere sperimentate. Per questo è necessario creare situazioni didattiche nelle quali gli studenti possano agire, confrontarsi, assumersi responsabilità, sbagliare e riprovare.

In questa prospettiva assumono particolare rilievo alcune scelte metodologiche.

Una prima direzione è quella indicata dal modello Indire 1+4, che supera la concezione dell’aula come spazio rigido e propone ambienti più flessibili, modulari e funzionali a differenti modalità di apprendimento.

Un secondo elemento riguarda l’integrazione dei linguaggi simbolici: corpo, arte, gioco e altri linguaggi espressivi possono diventare strumenti preziosi per valorizzare differenti modalità di accesso alla conoscenza e favorire un’inclusione autentica.

Altrettanto importante è l’utilizzo di mediatori didattici funzionali, attraverso strumenti e risorse multimodali capaci di sollecitare l’azione, la partecipazione e la riflessione critica, superando la centralità esclusiva del libro di testo.

Infine, è necessario promuovere gruppi collaborativi e forme di educazione tra pari, riducendo il peso della relazione frontale uno-a-molti e trasformando la classe in una vera comunità di apprendimento.

6. Valutare la crescita senza etichettare

La valutazione delle competenze non cognitive rappresenta probabilmente uno degli aspetti più delicati dell’intero processo.

Occorre evitare con decisione qualsiasi forma di “voto sulla personalità”. Non si tratta di classificare gli studenti in base a caratteristiche individuali, ma di documentare lo sviluppo di comportamenti e strategie osservabili in specifici contesti.

Il passaggio fondamentale è quindi quello dalle etichette alle rubriche descrittive, attraverso criteri chiari che permettano di osservare comportamenti situati e progressi nel tempo.

A questo possono affiancarsi osservazioni sistematiche, strumenti di autovalutazione e forme di autobiografia cognitiva, attraverso le quali lo studente può diventare progressivamente consapevole dei propri processi di apprendimento, delle strategie utilizzate e delle difficoltà incontrate.

Anche l’e-Portfolio può assumere un ruolo importante. La documentazione del percorso e la scelta del proprio “capolavoro” non dovrebbero essere vissute come un semplice adempimento burocratico, ma come occasioni per costruire una narrazione consapevole del proprio percorso di crescita.

In questo processo, i docenti sono chiamati ad agire come una vera comunità di pratica, condividendo criteri, strumenti e modalità di osservazione e utilizzando il feedback descrittivo per orientare lo studente senza cristallizzarlo in definizioni immutabili.

7. Verso una formazione integrale

Il significato più profondo della Legge n. 22/2025 non risiede, dunque, nella semplice aggiunta di nuovi percorsi o nuovi obiettivi al lavoro quotidiano della scuola. La vera sfida consiste nel promuovere una concezione più ampia della formazione, capace di accompagnare ogni studente nella costruzione della propria identità e del proprio progetto di vita.

Sviluppare competenze non cognitive significa contribuire alla formazione di cittadini capaci di stare nel mondo in modo critico, consapevole, emotivamente equilibrato e socialmente responsabile.

L’obiettivo finale è mantenere aperto il futuro di ogni giovane, offrendo non soltanto mappe di conoscenze, ma anche una bussola interiore con la quale orientarsi nell’incertezza, affrontare le difficoltà, assumere decisioni e costruire relazioni significative.

In una scuola intesa come comunità di apprendimento sicura, accogliente e inclusiva, ogni studente deve poter trovare le condizioni per riconoscere e sviluppare i propri talenti.

È questa, in fondo, la sfida delle competenze non cognitive: non aggiungere qualcosa alla scuola, ma contribuire a rendere la scuola un luogo nel quale la persona possa realmente fiorire.

Roberto Crescini