Le donne della Costituente, un progetto per le scuole promosso da INDIRE e Camera dei deputati

Riscoprire il contributo delle donne alla nascita della Repubblica e alla costruzione della Costituzione italiana, attraverso la ricerca storica e strumenti digitali. È questo l’obiettivo di “Le donne della Costituente. Fonti, ricerca e cittadinanza attiva”, il progetto nazionale promosso da INDIRE in collaborazione con la Camera dei deputati, rivolto ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che potranno partecipare insieme alle proprie classi.

L’iniziativa intende valorizzare il patrimonio culturale e documentario dedicato alle protagoniste dell’Assemblea Costituente, offrendo alle scuole un’occasione per approfondire una pagina fondamentale della storia italiana e sviluppare percorsi didattici legati all’educazione civica e alla cittadinanza attiva.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre. Per partecipare, i docenti dovranno compilare il modulo disponibile in una apposita pagine del sito Indire, indicando la scuola di appartenenza e la classe che intendono coinvolgere.

Formazione per i docenti e attività di ricerca per gli studenti

Il progetto prevede innanzitutto un percorso di formazione online rivolto agli insegnanti, promosso da INDIRE e Camera dei deputati. La formazione approfondirà il contesto storico e istituzionale dell’Assemblea Costituente, il ruolo delle donne nella costruzione della Repubblica, le metodologie della didattica laboratoriale e della ricerca sulle fonti, oltre agli strumenti digitali per documentare e condividere i risultati dei progetti.

Al termine della formazione, i docenti saranno chiamati a sviluppare attività didattiche utilizzando anche i materiali messi a disposizione dalla Biblioteca della Camera dei deputati. Le classi potranno quindi partecipare a una o più linee di lavoro.

La prima riguarda la creazione di un repository digitale di ricerca storica. Studentesse e studenti, accompagnati dai propri insegnanti, saranno coinvolti nell’esplorazione di archivi, biblioteche e istituti culturali del territorio, alla ricerca di documenti, fotografie, articoli di giornale e testimonianze sulle donne della Costituente e sul periodo storico in cui nacque la Repubblica. I materiali individuati confluiranno in un archivio digitale nazionale, ospitato in una sezione dedicata del portale INDIRE Patrimonio Storico.

La seconda linea di attività è dedicata alla produzione di podcast e narrazioni digitali. Le scuole potranno realizzare contenuti audio ispirati ai modelli già sviluppati dalla Camera dei deputati, raccontando le biografie delle Madri Costituenti, i principi fondamentali della Carta costituzionale e i risultati delle ricerche condotte dagli studenti.

Memoria storica e cittadinanza attiva

Attraverso il progetto, INDIRE e Camera dei deputati puntano a rafforzare la conoscenza del ruolo delle donne nella storia costituzionale italiana e dei lavori dell’Assemblea Costituente, promuovendo al tempo stesso competenze di ricerca storica, capacità di analisi critica delle fonti e consapevolezza civica.

La collaborazione tra la Biblioteca della Camera dei deputati Nilde Iotti e INDIRE offre così alle scuole la possibilità di mettere in relazione il patrimonio documentario del Paese con le esperienze formative delle nuove generazioni.

L’obiettivo è trasformare la memoria delle Madri Costituenti in un percorso educativo partecipato, nel quale la storia non sia soltanto oggetto di studio, ma diventi uno strumento per comprendere il presente e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide della cittadinanza contemporanea.