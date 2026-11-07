Marracash regala un nuovo campo da gioco alla sua ex scuola a Milano: “È il primo di una serie di progetti nel quartiere”

Genio delle rime, campione di generosità. Potrebbe essere riassunta così l’iniziativa messa in atto dal rapper Marracash, che ha devoluto una parte degli incassi dei suoi concerti per riqualificare la scuola media Sant’Ambrogio di via De Nico a Barona, frequentata da ragazzo, dotandola di un nuovo campetto che potrà essere utilizzato dagli studenti. A darne notizia è la Repubblica.

Secondo il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, si tratta “del primo di una serie di progetti messi in cantiere dopo il successo del Marra Block Party che lo scorso aprile ha portato 7.400 persone ad assistere al concerto organizzato nel quartiere dal rapper, durante il quale sono stati raccolti oltre 263mila euro grazie al contributo di chi aveva acquistato il biglietto e dei vari sponsor presenti”.

“Marracash si è fermato per presentare il progetto e parlare ai giovani studenti”, si legge ancora nell’articolo, “allargando il discorso al quartiere e alle ‘differenze’ con cui si viene a contatto ‘frequentando una scuola come questa, e penso sia proprio questo il bello’, ha detto. ‘Si capisce subito che non siamo poi così diversi, anzi che non lo siamo affatto’.

Per i ragazzi e per lo stesso Marracash, conclude Repubblica, è stata una giornata memorabile. Come ha scritto lo stesso artista sui social, ‘erano anni che volevamo fare un nuovo campo sportivo per i ragazzi e le ragazze della mia ex-scuola media in Barona. Con il Marra Block Party ci siamo riusciti e grazie a chi ha partecipato, abbiamo raccolto il necessario per riuscire a inaugurare il parco sportivo“.